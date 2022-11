Sérieuse et rapide, Lilou Wadoux a impressionné chez Toyota

À 21 ans, Lilou Wadoux poursuit son apprentissage à vitesse grand V. Après une première saison convaincante bouclée en WEC dans la catégorie LMP2 avec l'équipe Richard Mille Racing, la jeune Française a saisi l'opportunité qui lui était donnée dimanche dernier de tester l'Hypercar de Toyota lors du Rookie Test à Bahreïn. Une séance d'essais qu'elle n'a surtout pas pris à la légère, son investissement mais aussi son niveau de performance sur un tour ayant impressionné l'équipe japonaise. Au total, ce sont 33 tours qui ont été parcourus au volant de la GR010 Hybrid par celle qui roulait encore en Alpine Cup l'an passé, avec pour meilleur chrono une marque de 1'50"953.

"Elle s'est bien débrouillée, regardez le chrono", souligne Pascal Vasselon, directeur technique de Toyota. "Parmi les quelques rookies qui ont fait les essais chez Peugeot et nous, elle s'est plutôt bien débrouillée. C'est très impressionnant. Elle est arrivée très, très préparée. On l'a aidée à se préparer. On avait un manuel du pilote, on a fait une séance de simulateur. Et en plus de ça, elle a vraiment bien travaillé en amont. Elle était immédiatement dans le même rythme."

"Le programme était de commencer avec un train de pneus mediums, celui que l'on a utilisé en course. Elle a fait deux relais, 20 tours au final [dans le premier]. Puis elle a chaussé un nouveau train et elle a fait 1'50"9. OK, le grip était meilleur [que la veille en course], mais 50.9, c'est un bon tour, surtout quand on regarde les rookies."

Trouver la voie vers l'Hypercar

Lilou Wadoux au volant de la Toyota GR010 Hybrid à Bahreïn.

Lilou Wadoux est la première femme à avoir piloté une Hypercar et elle se félicite de la manière dont s'est déroulé ce test. Elle insiste toutefois sur le travail qui lui reste à fournir, alors qu'elle a également pu rouler au volant de la Ferrari 488 GTE l'après-midi. Comme elle le confiait en juin dernier lors de la semaine des 24 Heures du Mans, son objectif demeure de faire carrière en Endurance. Ses plans pour 2023 ne sont pas encore définis à ce stade, mais sa présence dans l'environnement Signatech/Alpine pourrait continuer à lui ouvrir des portes.

"C'est une très bonne expérience", se réjouit-elle. "C'est sûr que c'est très, très au-dessus d'une LMP2. C'est très lourd donc très différent à piloter. C'est une bonne expérience pour moi, il y a beaucoup de choses à apprendre. La vitesse et la motricité étaient très bonnes, et l'hybride est chouette, très chouette. Dans mon premier tour, je me suis dit : 'Wow, c'est très bon'. L'hybride n'est pas facile car quand j'ai commencé ce n'était pas simple quand ça envoyait beaucoup [de puissance]."

"Je suis contente parce que je suis la première femme [à piloter cette voiture]. C'est un de mes rêves de piloter en Hypercar à l'avenir. Pour le moment, je ne sais pas, mais il est certain que c'est l'objectif. C'est difficile à dire, j'ai beaucoup de choses à apprendre. L'an dernier j'étais en Alpine Cup, donc c'était très différent du LMP2 et d'autres choses. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle année. L'an prochain on verra, il y a beaucoup à apprendre."

Propos recueillis par Rachit Thukral