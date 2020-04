Le WEC mise sur la simplification pour surmonter la crise

Il y a quelques jours, le WEC a anticipé tant que possible en présentant un calendrier alternatif pour la fin de la saison 2019-2020, tout en décalant la saison suivante sur la totalité de l'année 2021. Ce retour à un format sur l'année civile, qui met de côté celui "hivernal", s'est rapidement imposé aux yeux des organisateurs pour limiter l'impact économique de la crise du coronavirus. En repoussant le début de l'exercice 2020-2021, qui devait débuter en septembre, le Championnat du monde d'Endurance donne notamment plus de temps aux projets en cours alors que la réglementation Hypercar devait faire ses débuts à cette date. Avant de la voir se matérialiser, il y aura donc encore trois manches du championnat actuel à disputer, programmées en août (Spa-Francorchamps), septembre (24 Heures du Mans) et novembre (Bahreïn).

"Pour la saison prochaine, ce que nous avons d'abord pris en considération a été la crise économique que nous pouvons connaître juste derrière", justifie Gérard Neveu, directeur général du WEC. "Quoi qu'il arrive, à la sortie de cette crise nous ferons face à une grosse incidence économique. C'est certain, nous devrons être prudents car ce sera très compliqué. Et ce que nous devons offrir dans ce cas de figure, c'est du temps. Il faut prendre un peu plus de temps pour s'assurer que l'on sait exactement où nous allons, comment l'on s'y prend."

"C'est la même chose pour les équipes privées. Elles doivent conclure des accords avec des gentlemen drivers par exemple, ou des sponsors. Et si on leur demande maintenant : 'S'il vous plaît, soyez prêts à régler vos frais d'inscriptions pour la saison prochaine', personne ne sera capable de répondre à cette question pour le moment. Nous croyons que la décision de reporter le début de la saison prochaine à mars 2021 nous donnera six à sept mois de plus que le plan de départ. Cela nous donne aussi plus de temps car nous devons non seulement préparer le début de saison, mais également la totalité du calendrier de l'an prochain."

Le WEC reste convaincu que le nouveau format hivernal, introduit par le biais de la Super Saison 2018-2019, était approprié à la discipline. Néanmoins la pandémie de COVID-19 et ses nombreuses incertitudes, en plus de mettre de côté toute compétition pour une durée indéfinie, vont provoquer de nombreuses modifications à mettre en place pour garantir l'avenir.

"Nous devrons être prêts à changer beaucoup de choses et l'une des premières que nous devrons faire sera d'essayer d'être moins sophistiqués, de rendre la vie plus simple aux partenaires et aux gens", prévient Gérard Neveu. "Si nous décidons de faire ce calendrier annuel la saison prochaine, en commençant en mars pour terminer en novembre, l'idée est de reproduire la même chose pour les années à venir. Je pense que l'idée d'avoir un calendrier inversé était probablement très bonne, car ça fonctionne très bien, mais désormais, et ce n'est pas notre choix, la situation actuelle nous a forcés à changer de plan et à nous adapter avec la solution la plus simple pour les équipes, pour les partenaires, pour tout le monde. Ça commencera donc en mars, ça se terminera fin novembre et, bien sûr, Le Mans retrouvera sa place en juin 2021, car Le Mans c'est en juin."