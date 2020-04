Le WEC envisage toujours Spa en août

Malgré la prolongation des restrictions imposées en Belgique interdisant les grands rassemblements jusqu'au 31 août, le WEC tente toujours de relancer sa saison 2019-2020 à Spa en août. Un porte-parole du championnat a indiqué que le travail se poursuit afin de reprogrammer la course le 15 août, comme prévu.

"Nous prévoyons toujours de tenir notre course en août. Nous en saurons plus d'ici environ deux mois et nous publierons alors de plus amples détails", a-t-il fait savoir. Interrogé sur la possibilité que la course se tienne à huis clos, il a ajouté : "Il y a de nombreuses inconnues pour le moment. Toutes les options existent. Il est trop tôt pour spéculer sur ce qui pourrait changer."

Le communiqué publié par le circuit de Spa-Francorchamps après la dernière décision gouvernementale prise mercredi ne faisait référence ni à l'épreuve du WEC, ni au Grand Prix de Belgique de Formule 1 prévu deux semaines plus tard, le 30 août. Il disait simplement que "le circuit reste attentif à la prochaine communication du Conseil National de Sécurité" et qu'il se tient prêt à "informer, dès que possible, de toute nouvelle évolution".

La Formule 1 n'a pour le moment pas communiqué sur le sort de son Grand Prix belge à la suite de ces dernières mesures. En revanche, quelques heures à peine après cette annonce gouvernementale, les 24 Heures de Spa prévues du 23 au 26 juillet dans le cadre du GT World Challenge Europe ont été reportées. "Sachant tout le travail, les efforts et la passion déjà investis dans la longue préparation d’un tel événement, la déception est évidemment bien réelle de ne pas pouvoir organiser la course à sa date traditionnelle. Mais il est évident que la sécurité de nos fans et de nos concurrents est de la plus haute importance", était-il alors indiqué. Aucune date n'a pour l'heure été annoncée pour cette épreuve, dont aucune édition n'a encore été annulée depuis 1964.

L'ACO a dévoilé début avril un calendrier modifié pour la fin de sa saison 2019-2020, et publié en parallèle de nouvelles dates pour les épreuves d'ELMS. Les 4H de Spa étaient alors annoncées pour le 9 août, trois semaines après les 4H du Castellet, mais dans un agenda qui restait provisoire. "Il est bien évident que ce calendrier est susceptible d’être à nouveau modifié, suivant les modalités de sortie de crise et notre capacité à pouvoir organiser des courses dans les pays que nous avons prévu de visiter [à ces] dates. Comme chacun le sait, nous privilégierons toujours la santé de nos compétiteurs, de notre paddock et de nos fans", précisait Gérard Neveu.

Si le WEC devait ne pas être en mesure de courir à Spa au mois d'août, le championnat se rendrait donc directement au Mans pour les 24H au programme les 19 et 20 septembre, et ce sans avoir pu courir depuis février. Reste à savoir quelles seront les conditions sanitaires et les restrictions en vigueur en France à cette date-là également : si le confinement le plus strict doit commencer à être levé le 11 mai, il est trop tôt pour savoir quels déplacements seront possibles dans le pays et d'un pays à l'autre au-delà de cette date.

Related video