Les Toyota handicapées de plus de trois secondes à Spa

Le dernier bulletin publié par le WEC quant au "Success Handicap" confirme que la Toyota TS050 Hybrid #7 de Mike Conway, José María López et Kamui Kobayashi, leader du championnat, sera ralentie à hauteur de 3,52 secondes au tour lors des 6 Heures de Spa-Francorchamps, le 15 août prochain. La voiture sœur partagée par Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley sera quant à elle désavantagée de "seulement" 3,08 secondes au tour en raison des cinq points les séparant au championnat.

Cela représente le même handicap que celui qu'auraient eu les Toyota pour les 1000 Miles de Sebring en mars dernier, épreuve annulée à cause de la pandémie de COVID-19 : les prototypes japonais y auraient été ralentis de 3"02 et 2"77 sur cette piste un peu plus courte que les 7,004 kilomètres de Spa.

L'unique Rebellion engagée, qui a remporté la dernière course en date au Circuit des Amériques, sera ralentie de 1,58 seconde au tour en raison des 22 points qui la séparent de la Toyota de tête au championnat, avec un poids augmenté de 30 kg pour atteindre 877 kg. Les deux Toyota sont déjà à leur poids maximal de 932 kg.

ByKolles, qui fait son retour dans le championnat avec sa ENSO CLM P1/01 pour la première fois depuis les 24 Heures du Mans 2019, dispose d'un désavantage similaire à celui de Rebellion.

Quant à Ginetta, la marque britannique fait l'impasse sur la course de Spa alors qu'elle se prépare à quitter le WEC, mais si elle faisait acte de présence, sa G60-LT-P1 serait libre de tout handicap avec un poids de 833 kg.

