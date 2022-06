Toyota envisage de concevoir une nouvelle Hypercar en WEC

Toyota envisage de profiter de la réglementation qui lui permet d'homologuer une seconde voiture répondant à la norme Hypercar dans le cycle actuel. Des sources ont révélé que le constructeur japonais avait déjà bien avancé sur le design d'un bolide qui succéderait à la GR010 Hybrid lancée l'an passé, même si l'on ne sait pas s'il arriverait en 2023 ou 2024.

Toyota, comme le veut sa politique, ne souhaite pas commenter ses projets, tout comme l'écurie avait refusé jusqu'en février de confirmer qu'elle changeait de taille de pneus sur la GR010 pour 2022. Un porte-parole a déclaré : "Nous publierons des détails de notre programme 2023, notamment des détails techniques de notre voiture, après la fin de la saison en cours."

Le passage des pneus Michelin 14" à des 13,5" à l'avant et des 15" à l'arrière est significatif quant au fait que Toyota envisage une nouvelle voiture. Une série de changements à la réglementation Hypercar, ayant pour but d'aligner la catégorie avec les prototypes LMDh, est arrivée tard par rapport à l'avancement du programme GR010, ce qui a compromis le design de la voiture.

Le directeur technique Pascal Vasselon a expliqué que la donne avait changé en mai 2020, lorsque le poids minimal et la puissance maximale des LMH ont été réduits, d'où le passage aux autres tailles de pneus autorisées dans la catégorie. La réduction du poids minimal de 1100 à 1030 kg a empêché Toyota d'obtenir la répartition du poids nécessaire pour profiter des pneus Michelin plus larges à l'avant.

La Toyota #7 en piste à Spa-Francorchamps

"Le poids minimal a été réduit de 70 kg [en mai] et notre lancement était prévu pour juillet, alors notre voiture était conçue et en train d'être produite", a expliqué Vasselon au début de cette saison. "La répartition du poids est sortie de notre contrôle et ne convenait plus aux quatre pneus 14" sur notre voiture. Nous avons donc dû mettre les bons pneus au bon endroit en regardant la répartition du poids. C'était le principal élément déclencheur."

Vasselon a ajouté que la rapidité accrue du déploiement du sytème hybride sur l'essieu avant avait eu une importance moindre dans cette décision.

Un constructeur de LMH n'a que peu de marge pour développer un design selon la réglementation. À partir de la première course, les modifications au niveau de la performance sont limitées à cinq jokers, chacun s'appliquant à un domaine couvert par un domaine d'homologation du règlement.

Par ailleurs, Toyota ne pourrait pas revenir à son choix de pneus initial. Un changement de règlement pour cette année signifie que seules les voitures homologuées avant la fin 2022 peuvent utiliser les pneus 14" à l'avant et à l'arrière. Telle est l'option choisie par Peugeot pour sa 9X8, qui fera ses débuts en WEC à Monza le mois prochain.

Toyota ne sera pas autorisé non plus à construire une LMH avec un essieu arrière hybride, puisque le règlement impose que le prototype ait forcément un MGU à l'avant si le constructeur opte pour l'hybride. Seules les Hypercars basées sur un modèle routier ont le droit d'avoir un MGU à l'arrière si c'est le cas sur le modèle en question.

L'arrivée d'une nouvelle Hypercar Toyota pour la saison 2023 donnerait à la voiture une durée de vie d'au moins trois ans. La catégorie va subsister jusqu'à fin 2025 au moins, et ce sera probablement prolongé jusqu'à fin 2027 pour être en phase avec le LMDh.