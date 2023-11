Toyota conserve l'avantage en EL2 à Bahreïn

Kamui Kobayashi est décidément en forme, puisque le pilote et directeur d'équipe de Toyota a de nouveau signé le meilleur temps en Essais Libres 1 après une performance similaire en EL1 aux 8 Heures de Bahreïn, manche décisive du FIA WEC 2023. Le pilote de la Toyota #7, qui doit marquer 15 points de plus que la voiture sœur pour remporter le titre ce samedi, a signé un chrono époustouflant de 1'46"851 vingt-cinq minutes après le début de la séance. C'est plus de trois secondes de mieux que lors de la séance précédente.

Brendon Hartley a également gagné en performance avec la Toyota #8, mais l'écart entre les deux bolides nippons était désormais de 0"461, Kobayashi étant le seul à avoir roulé sous la barre des 1'47.

Cadillac était le plus proche rival de Toyota lors de cette séance, grâce au 1'47"690 signé par Alex Lynn en début de séance, toutefois à près d'une seconde de la référence. Pas moins de cinq secondes séparaient l'avant de l'arrière du plateau dans la catégorie Hypercar.

L'écurie Jota menait la danse pour Porsche avec Will Stevens, tandis que Nico Müller a propulsé Peugeot à la sixième place pour son retour après sa blessure à la clavicule cet été. Les Ferrari étaient à nouveau discrètes avec plus de trois secondes et demie de déficit, tandis que Vanwall fermait la marche en Hypercar, comme à l'accoutumée.

En LMP2, Filipe Albuquerque a de nouveau signé le meilleur temps pour United Autosports, tandis que côté GTE Am, Daniel Serra a placé la Ferrari 488 GTE de Kessel Racing au sommet de la hiérarchie.

Gunnar Jeannette a provoqué le seul drapeau rouge de la séance lorsqu'il a accidenté la Porsche #56 engagée par Project1 en GTE Am, que son équipier Matteo Cairoli avait placé aux avant-postes dans les premiers instants.