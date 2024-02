Toyota doublement pénalisé par la BoP pour le Qatar

La Toyota GR010 abordera la saison 2024 avec un poids supérieur de 9 kg et une puissance maximale réduite de 4 kW, soit 5,3 chevaux, par rapport à la phase post 24 Heures du Mans de la campagne 2023.

Le poids minimum de la GR010 a ainsi été fixé à 1089 kg et la puissance maximale à 510 kW, soit 684 ch, selon la Balance de Performance (BoP) de la catégorie Hypercar publiée avant le Prologue de pré-saison qui aura lieu sur le circuit de Losail, au Qatar, ce week-end. Les 1812 km du Qatar, d'une durée maximale de 10 heures, se dérouleront le samedi suivant, soit le 2 mars.

La 499P LMH de Ferrari a perdu 2 kW (ou 2,7 ch) par rapport à l'année dernière, mais reste à un poids minimum de 1075 kg. La Porsche est la plus touchée par rapport à l'année dernière : la puissance maximale est passée de 514 kW à 505 kW, soit une réduction de 12 ch, et le poids minimum est passé de 1046 kg à 1048 kg.

La Cadillac V-Series.R a vu sa puissance réduite de 504 à 499 kW et son poids passer de 1030 à 1032 kg. La 9X8 LMH de Peugeot a perdu 9 kg avec une réduction de son poids à 1030 kg, tandis que sa puissance reste inchangée à 520 kW.

Les prototypes et pilotes Alpine pour la saison 2024 du WEC.

L'A424 d'Alpine est la plus lourde des voitures engagées par les trois constructeurs arrivant en LMDh avec 1070 kg mais aussi la plus puissante avec 510 kW. La BMW M Hybrid V8 aura un poids minimum de 1060 kg et une puissance maximum de 506 kW, et la Lamborghini SC63 LMDh 1041 kg et 502 kW respectivement. La Tipo 6 LMH Competizione d'Isotta Fraschini, nouvellement arrivée, s'est vu attribuer un poids minimum de 1085 kg et une puissance maximum de 514 kW.

La vitesse à laquelle la puissance hybride de l'essieu avant peut être déployée sur le sec et sur le mouillé pour les LMH reste de 190 km/h pour Toyota et Ferrari, ainsi que pour Isotta. La vitesse de déploiement pour la Peugeot 9X8 revient à 150 km/h, alors qu'elle était de 135 km/h là Fuji et à Bahreïn l'an dernier.

La FIA, qui gère le WEC conjointement avec l'organisateur des 24 Heures du Mans, l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), a publié la BoP sans expliquer les révisions apportées au système qui sera utilisé pour la saison 2024. Le document indique seulement que la BoP publiée s'applique "jusqu'à nouvel ordre".

La BMW M Hybrid V8 à Daytona.

La FIA et l'ACO ont présenté à Bahreïn leur projet de modifier la gestion de la BoP dans la catégorie Hypercar. Ils ont indiqué vouloir rendre le système plus simple et plus transparent et ont semblé vouloir avancer sur ce point malgré l'opposition de certains constructeurs.

Le système mis en place l'année dernière lors de l'arrivée des LMDh en WEC ne permettait que des révisions limitées en cours de saison. Une modification de l'équilibre entre les LMH et les LMDh, appelée "BoP de la plateforme", était autorisée après les deux premières courses, avant de procéder à des révisions globales avant Le Mans en juin.

La FIA et l'ACO ont ensuite décidé d'annuler unilatéralement ce programme avant Le Mans et de procéder à ce qui était en fait un changement de la "BoP des constructeurs" parce qu'ils considéraient que les écarts entre les LMH étaient plus importants que ne le prévoyait le processus de simulation à partir duquel la BoP avait été calculée.

Une deuxième BoP de la plateforme a été mise en place après les deux courses précédant la finale de Bahreïn en novembre dernier.