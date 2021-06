Toyota explique ses consignes à Portimão

Dans les dernières minutes des 8 Heures de Portimão, les deux Hypercars de Toyota étaient encore à la lutte pour la victoire finale. Par le passé, le constructeur japonais avait pris l'habitude de figer les positions après le dernier arrêt au stand, ce qui n'a donc pas été le cas au Portugal. Directeur technique de Toyota, Pascal Vasselon a révélé le changement d'approche alors que les positions se sont inversées par deux fois entre les deux GR010 lors des vingt dernières minutes de course.

"Nous avons changé ça", a-t-il confirmé. "Nous discutons et affinons les règles constamment avec les pilotes, et tous préféraient que la course se termine à la fin. Quand nous gelions la course au moment des derniers arrêts au stand, c'était parfois un peu difficile lorsque les voitures n'étaient pas dans la même situation. Au final, ça ne change pas grand-chose."

À Portimão, lorsque la course a été relancée après un Full Course Yellow à 25 minutes de l'arrivée, Sébastien Buemi comptait une avance de quelques secondes sur la voiture sœur pilotée par José María López. L'Argentin est rapidement revenu dans les échappements du Suisse, à qui il a ravi la tête de la course lorsque Buemi a reçu la consigne de le laisser passer. Trois tours plus tard, c'est le scénario inverse qui s'est produit, la Toyota #8 revenant sur la première position avant que López ne reçoive l'ordre de céder sa place. Ces consignes respectaient en fait ce qui est prévu en amont par Toyota dans la gestion de ses équipages lorsqu'ils sont proches en piste.

"Nous analysons juste les partiels où il n'y a pas de trafic", explique Vasselon. "Dans la première partie du relais [après le FCY], José María était plus rapide, donc il est passé, mais lorsqu'il s'est retrouvé devant, il n'était pas plus rapide, donc nous avons inversé. C'est la règle que nous devons suivre pour que les pilotes acceptent l'échange de positions."

Buemi a finalement coupé la ligne en vainqueur avec 1"8 d'avance après 300 tours de course. Les deux Hypercars japonaises se sont retrouvées sur des stratégies décalées après l'intervention de la voiture de sécurité au début de la cinquième heure. Les pilotes de la #8 ont économisé du carburant en piste pour éviter un ultime ravitaillement, ce qu'a dû faire la #7 en passant une dernière fois par les stands à une demi-heure du drapeau à damier, sous régime de Full Course Yellow.

