La Toyota #8 Hypercar triomphe à Spa pour sa première sortie !

Dans la tourmente en début de semaine, Toyota a finalement eu le dernier mot à Spa-Francorchamps ! La GR010 Hybrid #8 de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley s'impose d'une courte tête devant l'Alpine #36 d'André Negrão, Nicolas Lapierre et Matthieu Vaxiviere, et la Toyota #7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López.

La séance qualificative avait déjà démontré la compétitivité de Toyota, les deux GR010 Hybrid verrouillant la première ligne. Et dès le départ, les Hypercar nippones ont creusé l'écart sur les LMP2 ainsi que sur l'Alpine #36, basée sur la Rebellion R13 LMP1, dont la surconsommation de carburant s'est rapidement avérée problématique. Les Toyota étaient lancées pour signer le doublé mais la première neutralisation de l'épreuve, à 2h20 du drapeau à damier, a permis de remettre la #36 dans la course à la victoire.

Et les efforts d'Alpine ont été facilités par un cafouillage au stand de la Toyota #8 puis par l'accrochage de la #7 avec la Porsche #91, provoquant la crevaison de la GTE Pro. Pénalisée pour cet incident, la Toyota #7 est également sortie de la piste à moins de deux heures de l'arrivée. Kobayashi a bloqué ses roues à l'approche de Rivage, a tiré tout droit dans les graviers et a perdu un tour sur l'Alpine #36, propulsée en première position. Toutefois, cela n'a pas suffi pour conserver le commandement de l'épreuve. À l'entame de la dernière heure de course, la Toyota #8 est repassée en tête et ne l'a plus quittée.

En LMP2, le dénouement des 6 Heures de Spa a été beaucoup plus simple. Qualifiée en pole, l'Oreca #22 d'United Autosports a pratiquement mené les débats de bout en bout. Philip Hanson, Fabio Scherer et Filipe Albuquerque s'imposent devant les deux Jota Sport, respectivement la #38 et la #28. La WRT #31 aurait pu prétendre au podium, cependant un problème d'embrayage à mi-parcours a réduit à néant les efforts de la structure belge pour sa première participation au Championnat du monde d'Endurance.

Parmi les incidents dans la catégorie, l'Aurus #26 de G-Drive Racing a envoyé l'Aston Martin #33 de TF Sport en tête-à-queue à l'entrée de Pouhon. Mais c'est la seconde Aurus de G-Drive, la #26, qui a récolté une pénalité de passage au stand pour une collision avec la Ferrari 488 GTE Evo #60 d'Iron Lynx.

Porsche rafle la mise en LMGTE Pro

Dans la catégorie GTE Pro, Kévin Estre a capitalisé sur sa pole position pour s'échapper dès les premiers tours de course, bien aidé par la Ferrari #51 d'AF Corse qui a retenu la seconde Porsche 911 RSR-19. Cette dernière a également perdu énormément de temps à la suite de son contact avec la Toyota #7 et s'est classée cinquième. Estre et Neel Jani l'ont emporté, le podium est complété par les deux Ferrari 488 GTE Evo, la #51 devançant la #52.

Le peloton en GTE Am s'est aminci avant même le départ de la course. En raison de deux accidents au Prologue et en qualifications, Team Project 1 a été dans l'obligation de se retirer ce matin. Et la Porsche #86 de GR Racing n'a pas pris le départ de la course à la suite d'un incident lors du tour de mise en grille. Parmi les rescapés, la Ferrari #83 d'AF Corse s'est imposée, l'Aston Martin #33 de TF Sport, en pole position, n'a pas pu tenir le rythme imposé par la structure italienne.

Classement des 6 Heures de Spa 2021