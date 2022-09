Toyota démarre avec le meilleur temps, Peugeot en embuscade

Avec un chrono de 1'31"171 établi en début de séance, Sébastien Buemi s'est adjugé le meilleur temps des Essais Libres 1 au volant de la Toyota GR010 #8. Le pilote suisse a devancé de deux dixièmes Mike Conway sur la seconde Toyota. La plus rapide des Peugeot 9X8 n'était qu'à quelques centièmes de la GR010 #7, James Rossiter ayant signé un 1'31"439 pour prendre la troisième place du classement. L'autre Peugeot, celle frappée du numéro 93, a terminé quatrième. Paul di Resta a enregistré un tour en 1'31"738 après avoir pris le relais de Mikkel Jensen.

La Balance de Performance a été revue avant le coup d'envoi du week-end, notamment en réduisant la puissance de l'Alpine A480 #36 et en abaissant le poids minimum des LMH. Ces changements expliquent probablement pourquoi l'ancienne LMP1, qui s'est imposée à Monza, a fermé la marche en EL1 dans sa catégorie, qui ne compte que cinq concurrents en l'absence de Glickenhaus. Nicolas Lapierre, en 1'32"556, a roulé à plus d'une seconde de la meilleure marque.

En LMP2, c'est l'AF Corse Pro-Am #83 qui a réalisé le meilleur temps, un 1'32"624 signé Nicklas Nielsen au début de la séance. Le Danois a obtenu une avance d'un peu plus d'un dixième sur les deux United Autosports, qui ont réalisé des temps identiques, au millième près, aux mains d'Alex Lynn et Filipe Albuquerque. Puisque Lynn a enregistré son 1'32"866 le premier, il a devancé son voisin de garage. La Jota #28 a pris la quatrième place avec le temps de 1'33"165 d'Ed Jones.

Ferrari a été le constructeur le plus rapide en GTE Pro, James Calado ayant mené la danse sur la 488 GTE Evo #51 en 1'37"723. Suivaient les deux Porsche 911 RSR, Michael Christensen ayant accusé un peu plus d'un dixième de retard au volant de la #92 et Richard Lietz, dans la #91, un retard de deux dixièmes.

Antonio Fuoco s'est classé quatrième, avec un temps de 1'38"121, sur la Ferrari #52. La seule Chevrolet Corvette C8.R engagée a fini à plus d'une seconde, après avoir été frappée par une augmentation du poids minimum de 10 kg. Nick Tandy a réalisé son meilleur temps personnel en 1'38"829.

Enfin, en GTE Am, la Porsche Project 1 #46 de Matteo Cairoli a pris la première place en 1'39"064, pour trois millièmes de seconde seulement ! L'Aston Martin Vantage D'Station #777, à domicile, a dû se contenter de la deuxième place, devant une autre Aston, la #98.

6 Heures de Fuji - Essais Libres 1