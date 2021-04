Les deux Toyota GR010 engagées en Championnat du monde d'Endurance ont signé leur meilleur temps au début de la séance d'essais libres précédant les qualifications. Kamui Kobayashi a placé la #7 en haut de la feuille des temps avec un chrono de 2'02"518, soit une amélioration de près d'une seconde par rapport à la meilleure marque établie ce matin, en Essais Libres 2. Dans la #8, Kazuki Nakajima a accusé un retard de trois dixièmes de seconde.

La troisième du classement, et première LMP2, l'Oreca #22 d'United Autosports, est reléguée à une seconde pleine. Le meilleur tour personnel de Filipe Albuquerque est de 2'03"761. Les deux Aurus de G-Drive Racing ont complété le trio de tête des LMP2 ainsi que le top 5 du classement général. Roberto Merhi a eu le dernier mot face à Nyck de Vries pour un dixième de seconde.

Leader ce matin, l'Alpine #36 n'est que sixième des EL3 et dernière voiture de la catégorie Hypercar. Le temps de Nicolas Lapierre (2'04"110) est à plus d'une seconde et demie de la référence établie par Kobayashi. Le top 10 de l'après-midi est complété par la RealTeam Racing #70, la Racing Team Nederland #29, la Team WRT #31 et la PR1 Motorsports #24.

Dans la catégorie GTE Pro, Porsche a répondu à Ferrari. Kévin Estre a signé le meilleur temps de la semaine, devenant le premier pilote GT à passer sous la barre des 2'12 sur le toboggan spadois. Le meilleur temps d'Estre (2'11"936) au volant de la #92, également réalisé en début de séance, lui permet de devancer de sept dixièmes la Porsche sœur #91 pilotée par Gianmaria Bruni. Avec ses 488 GTE Evo d'usine, Ferrari s'est classé troisième et quatrième de sa catégorie. Une fois de plus, Corvette Racing a fermé la marche, Antonio García signant un temps à deux secondes de la référence.

Porsche a également pris la tête du classement GTE Am avec Matteo Cairoli, qui a réalisé un tour en 2'13"515 sur la Team Project 1 #46 et a devancé la Dempsey-Proton Racing #77 de Matt Campbell pour un peu plus de quatre dixièmes.

Les 6 Heures de Spa s'élanceront samedi 1er mai à 13h30, après les essais et les qualifications prévus jeudi et vendredi. Toutes les séances sont à suivre en direct sur Motorsport.tv.