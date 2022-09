Toyota s'empare de la pole à Fuji, Alpine troisième

Lire aussi : Toyota rend une copie presque parfaite avant les qualifications

Abonné aux premières places depuis le coup d'envoi du week-end, Toyota était assez logiquement le grand favori pour la pole position. Et le constructeur japonais n'a pas manqué son rendez-vous avec la pole position. En qualifications, les deux GR010 ont signé les temps les plus rapides du week-end, la première place étant revenue à la #7 pilotée par Kamui Kobayashi en 1'29"234.

Brendon Hartley, au volant de la #8, a échoué pour 20 millièmes de seconde et a donc verrouillé la première ligne. Matthieu Vaxiviere n'a pu prétendre à une meilleure position que la troisième, à deux dixièmes de la référence. Comme à Monza, Peugeot a fermé la marche dans sa catégorie. Jean-Éric Vergne a réalisé un 1'30"000 dans la #93, Loïc Duval a été deux dixièmes plus lent.

En LMP2, la Jota #38 a été la plus rapide (1'31"649), l'AF Corse #83 Pro-Am a pris la deuxième place. Dans les dernières secondes de la séance, la WRT #31 s'est adjugée la troisième place mais le chrono de Robin Frijns a été supprimé. En conséquence, c'est la Realteam #41 qui prendra le départ au troisième rang, devant la #31. Sébastien Bourdais, dans la Vector Sport #10, s'est classé cinquième.

Porsche et Aston se partagent les honneurs en GT

La Porsche #92 est en pole en GTE Pro

En GTE Pro, la Porsche #92 pilotée par Michael Christensen a signé le meilleur temps en 1'36"371. La Ferrari #51 s'est classée deuxième, avec deux dixièmes de retard. Dans la Porsche #91, Gianmaria Bruni était en avance sur la pole position dans sa dernière tentative, cependant un deuxième secteur brouillon l'a poussé à abandonner son tour. L'Italien était donc troisième, à près d'une demi-seconde. Miguel Molina et la Ferrari #52 ont pris la quatrième place, devançant largement la Corvette #64, cinquième.

L'Aston Martin Vantage #33 de TF Sport a pris la pole en GTE Am. La Ferrari #85 de l'équipage féminin d'Iron Dames a échoué pour une poignée de millièmes, tout comme la Ferrari #71 de Spirit Of Race, qui était partie en tête-à-queue plus tôt dans la séance.

Le départ des 6 Heures de Fuji, avant-dernière manche de la saison 2022 du WEC, sera donné dimanche 11 septembre à 11h sur le circuit de Fuji, soit 4h du matin en France métropolitaine. L'épreuve pourra être suivie en direct sur Motorsport.tv.

6 Heures de Fuji - Qualifications

Q2

Q1