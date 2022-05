Toyota prend la main avant les qualifications à Spa

Comme attendu, les Hypercars ont pris la main lors de la troisième et dernière séance d'essais libres à Spa-Francorchamps. Et ce sont les deux Toyota officielles qui ont signé un doublé lors de cette ultime répétition avant les qualifications et la course. La GR010 Hybrid #7 a bouclé cette heure de roulage en tête avec un chrono en 2'05"626, deux dixièmes devant sa voisine de garage. Le trio de tête n'est toutefois pas complété par une Hypercar mais par un prototype LMP2, et c'est cette fois l'Oreca de l'équipe Prema qui a pointé son museau avec un passage en 2'07"657.

Plutôt en retrait depuis le début du week-end, l'Alpine a fait son apparition dans le top 5 avec une quatrième place à 1"565 de la Toyota de tête. En revanche, à l'inverse de la tendance des premières séances, la Glickenhaus s'est montrée particulièrement discrète, seulement 15e à 2"300 du chrono référence.

En LMGTE Pro, Porsche a toujours l'emprise sur le quintette qui compose la catégorie et c'est une nouvelle fois l'équipage de la 911 RSR #92 qui a pris l'avantage. La hiérarchie reste la même avec ensuite les Ferrari AF Corse, à plus d'une demi-seconde et une Corvette qui ferme la marche. Pour ce qui est du LMGTE Am, tendance confirmée là aussi avec le meilleur temps pour la Porsche du Team Project 1.

La séance n'a été perturbée que par une courte procédure de Full Course Yellow dans la première demi-heure, après la sortie de piste d'une auto qu'il a fallu dégager d'un bac à gravier.

Place désormais à la séance de qualifications, qui aura lieu à partir de 18h20 avec d'abord les GT, puis à 18h40 le plateau des prototypes. Le départ des 6 Heures de Spa-Francorchamps sera donné samedi à 13 heures.

6 Heures de Spa-Francorchamps - Essais Libres 3