Les deux Toyota ont souffert de problèmes électroniques à Spa

Directeur technique de Toyota Gazoo Racing, Pascal Vasselon explique que le problème a temporairement mis le moteur de la TS050 en mode protection. Il est survenu une fois sur la Toyota #7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López, et deux fois sur la voiture sœur. Le temps perdu par Kobayashi lorsque l'incident s'est produit en fin de troisième heure a été minime car, selon Vasselon, il a été "plus rapide pour réagir".

Le Japonais et Brendon Hartley, qui partage la TS050 #8 avec Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima, sont sortis ensemble de la voie des stands après l'intervention de la voiture de sécurité juste avant la mi-course. Les deux voitures ont eu du mal à reprendre de la vitesse, avant que Kobayashi ne prenne le large par rapport à son coéquipier après avoir effectué des manipulations de réinitialisation. Hartley n'a retrouvé son rythme réel qu'une fois dans la ligne droite de Kemmel, après l'Eau Rouge, et a bouclé sont tour à 40 secondes de son coéquipier.

En début de course, Buemi avait connu le même problème, perdant approximativement cinq secondes alors qu'il était en tête sur piste humide. Vasselon précise que Toyota a identifié le problème, qui résultait d'un "manque de couple moteur à l'accélération", mais que la compréhension de ce qui s'est passé n'est pas totale. "Nous savons quel est le problème, mais nous ne connaissons pas tous les détails", explique-t-il. "Le mode protection du moteur s'est déclenché dans certains cas. Cela s'est présenté sur les deux voitures, de manière peut-être un peu plus grave sur la #8, mais c'est arrivé sur les deux." Vasselon ajoute qu'il y a "une procédure à suivre pour reprendre la main, quelque chose à faire".

Toyota n'avait jamais rencontré ce problème avec le V6 bi-turbo de la TS050 avant les 6 Heures de Spa le week-end dernier, mais il est également survenu sur la #8 pendant une séance d'essais libres. L'équipe estime que cela pourrait être lié aux "réglages spécifiques au circuit".

La Toyota #7 s'est imposée avec 34 secondes d'avance suite au dernier arrêt de Buemi pour un splash-and-dash à deux tours de l'arrivée, même si les positions des deux Toyota avaient été figées lors de la dernière salve d'arrêts au stand à 40 minutes du drapeau à damier. Nakajima n'avait alors qu'une seconde de retard sur López à ce stade, après la quatrième et dernière intervention de la voiture de sécurité qui avait une nouvelle fois regroupé les deux Toyota.

La course a basculé en faveur de la #7 dans la première heure, lorsque Conway a chaussé les pneus slicks sur une piste s'asséchant tandis que Buemi a conservé les pneus pluie du début de course avant de faire un arrêt supplémentaire. C'est ce qui a permis à Conway de s'aménager une avance de 50 secondes, qui est même passée au-delà de la minute avant que la voiture de sécurité n'intervienne en fin de troisième heure.