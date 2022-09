Promenade de santé pour Toyota, la fiabilité fait défaut à Peugeot

Deux mois après les 6 Heures de Monza, les pilotes du Championnat du monde d'Endurance étaient de retour pour une autre épreuve de six heures, sur le circuit de Fuji, au Japon. Dans son jardin, Toyota a passé le week-end en tête, signant la pole position avec la #7 et remportant facilement la course avec la #8 de Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa.

Dans la première heure, les deux GR010 se sont échappées, la #7 pilotée par Kamui Kobayashi ayant conservé l'avantage de la pole, tandis que les deux Peugeot ne sont pas immédiatement parvenues à tenir le rythme de l'Alpine #36 confiée à André Negrão. Au volant de la 9X8 #94, James Rossiter avait pourtant l'air fringant en mettant la pression sur Jean-Éric Vergne, dans la #93. Le Britannique a finalement pu avoir le champ libre et s'est lancé aux trousses de l'Alpine.

Le Lion a conquis la troisième place lors de la première salve d'arrêts au stand, Peugeot ayant choisi de ne pas changer les pneus contrairement à Alpine et Toyota. Le retour de Buemi sur Kobayashi lors des tours suivants a poussé l'équipe à passer des consignes, le poleman s'écartant du chemin à un peu plus de quatre heures de l'arrivée pour offrir les commandes au Suisse.

La stratégie agressive de Peugeot avec les pneus n'a pas payé dans le deuxième relais. La dégradation des gommes Michelin n'a pas permis à la #94 de se débarrasser de l'Alpine #36, tandis que la #93 n'était toujours pas dans le coup. Les changements de pilotes survenus dans la deuxième salve d'arrêts, avec le remplacement de Negrão par Nicolas Lapierre notamment, a permis à Alpine de reprendre sa troisième place et de se bâtir une petite avance sur Peugeot.

De la fumée s'échappe de la Peugeot #93

Et à trois heures et demie de l'arrivée, le coup de théâtre : de la fumée a commencé à s'échapper de la 9X8 #94 et Loïc Duval a dû rester au garage pendant 20 minutes. Le temps que les mécaniciens s'occupent de ce problème moteur, le Français avait perdu 14 tours sur le leader. Quatre-vingt-dix minutes plus tard, même scène pour la #93 alors que Paul di Resta venait d'en prendre le volant. Les travaux dans le garage ont été plus rapides toutefois, le Britannique n'a perdu que cinq tours seulement.

Ces deux problèmes techniques ont donc assuré à Alpine de finir en troisième position, les Toyota ayant été intouchables. Contrairement à Monza, les deux 9X8 ont vu l'arrivée. La #93 s'est classée quatrième et la #94 vingtième.

Au championnat, les pilotes Alpine, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere et André Negrão, conservent la première place avec 121 points. Mais ils doivent désormais la partager avec les occupants de la Toyota GR010 #8. Chez les constructeurs, l'avance de Toyota passe à 25 unités, pas assez pour s'assurer du titre puisque 39 points sont encore en jeu.

En LMP2, la WRT #31 s'est imposée devant la Jota #38 après un long match pour la première position ayant également impliqué la Prema #9 et la Jota #28, bien qu'elle ait été percutée par l'Algarve Pro Racing #45 dans le premier tour de course. La lutte en GTE Pro a été beaucoup moins âpre qu'à Monza, Ferrari ayant eu un net avantage sur Porsche et Corvette. Doublé AF Corse, la #51 triomphant de la #52. Enfin, c'est l'Aston Martin Vantage #33 de TF Sport qui l'a emporté dans la catégorie GTE Am.

6 Heures de Fuji