Toyota renomme son équipe européenne

La nouvelle identité de l'équipe que l'on connaissait sous le nom de Toyota Motorsport GmbH, qui s'occupait également de l'aventure en F1 de 2002 à 2009, reflète son implication dans le développement de voitures de course pour les marques Gazoo Racing ou GR. L'usine de Cologne a travaillé sur la version quatre roues motrices GR de la Yaris introduite sur le marché l'an dernier, et le développement de l'Hypercar pour le WEC 2021 sera utilisé pour la GR Super Sport.

Hisatake Murata, président de TMG et maintenant de TGR-E, explique : "C'est un nouveau pas en avant important dans l'histoire de notre entreprise. Sur les dernières années, l'usine de Cologne s'est encore plus impliquée dans les programmes de recherche & développement de la marque Gazoo Racing. Il est donc logique qu'en tant que membre estimé de la compagnie Gazoo Racing, le nouveau nom de l'entreprise adopte ce lien renforcé entre Cologne et le Japon."

TGR-E continuera d'être le gestionnaire des opérations Toyota en sport automobile en Europe avec le programme en WEC, la compétition-client via la GR Supra GT4 et le développement des moteurs des Toyota Yaris WRC engagées par l'équipe menée par Tommi Mäkinen. Les bases de l'entreprise sont d'ailleurs en rallye, avec les premières implications au sein du Toyota Team Europe mené par Ove Andersson en 1972, d'abord en Suède et en Belgique.

L'ancien pilote de rallye a ensuite déplacé les opérations de Bruxelles à Cologne en 1979, et l'équipe est devenue Andersson Motorsport GmbH. Le changement de nom vers TMG est arrivé en 1993, Toyota ayant récupéré l'ensemble des parts de l'équipe. TMG a également développé la GT-One utilisée par Toyota aux 24 Heures du Mans en 1998 et 1999, en préparation de l'arrivée en Formule 1.

Le programme WEC, débuté en 2012 avec des LMP1 hybrides, était d'abord mené sous le nom Toyota Motorsport, avant un changement vers Toyota Gazoo Racing en 2016. Le nom Gazoo, qui veut dire photo ou image en japonais, a été utilisé pour la première fois par le président de la marque, Akio Toyoda, lorsqu'il roulait aux 24H du Nürburgring sous le pseudonyme de Morizo Kinoshita. C'est désormais le nom de tous les programmes de course dans lesquels il a un intérêt personnel.