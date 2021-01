Toyota "en retard" après un test de l'Hypercar annulé par la neige

Toyota a officiellement présenté cette semaine la GR010 Hybrid, machine qui aura la lourde tâche d'ouvrir la nouvelle ère de l'Endurance mondiale pour le constructeur japonais à compter du début de la campagne 2021 de WEC, dans la catégorie Hypercar.

La présentation de la voiture aurait normalement dû se tenir immédiatement après un test de trois journées sur le circuit d'Aragón, en Espagne. Ce dernier a cependant été annulé en raison de fortes chutes de neige qui ont touché le pays ces derniers jours.

Toyota a déjà offert du temps de piste à sa dernière création lors d'un shakedown organisé en octobre dernier au Paul Ricard, avant un second et dernier test en date sur le Circuit de l'Algarve fin décembre. Le directeur technique de Toyota, Pascal Vasselon, a révélé que la voiture avait jusqu'ici parcouru 6000 km lors de ces deux sorties mais que l'annulation du test espagnol avait mis la structure de Cologne "en retard sur son objectif".

Quant à Rob Leupen, le directeur de l'équipe, il a expliqué que cela serait compensé par un roulage plus important lors du prochain test prévu, toujours en Aragón, le mois prochain. "Nous allons prolonger notre prochain test, qui aura lieu en février, ici aussi en Aragón. Le plus gros problème est que nous manquons de kilomètres."

"Chaque test est important pour que la voiture puisse accumuler du kilométrage, et pour que l'équipe, c'est-à-dire les mécaniciens et les ingénieurs, la comprennent de mieux en mieux. C'est pourquoi nous cherchons à obtenir du temps [de piste] supplémentaire. Ce sera très serré pour rattraper tout ce que nous avons manqué. Mais nous devrions normalement y parvenir, et nous nous appuyons sur l'expérience acquise pendant la période LMP1."

En raison de l'annulation du test d'Aragón, deux des six pilotes composant les équipages Toyota n'ont toujours pas pu essayer la GR010. En effet, Kamui Kobayashi et Kazuki Nakajima n'avaient déjà pas pu être présents lors des essais menés en 2020 en raison de leur engagement en Super Formula. Il est à noter que Mike Conway n'avait lui pas fait le voyage en Espagne cette semaine en raison de la situation sanitaire qui se dégrade au Royaume-Uni.