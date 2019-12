Toyota a testé trois rookies malgré la pluie à Bahreïn

À l'occasion du Rookie Test organisé ce dimanche au lendemain des 8 Heures de Bahreïn, Toyota donnait du temps de piste à trois pilotes. Kenta Yamashita a été le plus rapide d'entre eux en signant un chrono de 1'44"075, lors de la deuxième des deux séances du jour. Le Champion 2019 de Super GT a été plus rapide d'une demi-seconde que le pilote de réserve Thomas Laurent, après avoir bouclé 34 tours. Le Français a parcouru une distance équivalente et coupé la ligne en 1'44"514. Invité à tester la TS050 Hybrid, le Champion de Formule 2 Nyck de Vries a conclu sa première expérience au volant d'une LMP1 avec un tour en 1'44"561.

"Les trois rookies ont été très bons aujourd'hui : ils n'ont pas mis une roue hors de la piste et ils étaient tous rapides", s'est félicité le directeur technique de Toyota, Pascal Vasselon. Ce dernier a insisté sur l'inutilité d'établir des comparaisons, précisant par exemple que Yamashita avait bénéficié de deux trains de pneus neufs.

Le meilleur temps absolu de la journée est revenu à Kamui Kobayashi en 1'43"264, un chrono réalisé lors de la deuxième séance. Toujours en LMP1, Louis Delétraz a testé la Rebellion pour la première fois et réalisé un temps de 1'45"217. Il est à noter que la séance matinale a été, une fois n'est pas coutume sur le circuit de Sakhir, perturbée par la pluie.

En LMP2, Mikkel Jensen a été le rookie le plus rapide alors qu'il testait l'Oreca 07 du G-Drive Racing. Le Danois a également pu rouler dans l'Alpine, tout comme Charles Milesi, tandis que Colin Noble était en piste avec G-Drive. Du côté du GTE, Job van Uitert a notamment pu tester la Porsche 911 RSR, dans une séance dont le meilleur temps est toutefois revenu à Gianmaria Bruni.

Avec Gary Watkins