Toyota survole les qualifications aux 8H de Bahreïn

Discrètes dans la dernière séance d'essais, les Toyota n'ont laissé aucune chance à la concurrence en qualifications à Sakhir. Alex Lynn a vite pris le commandement avec la Cadillac, roulant deux secondes plus vite que dans la matinée en profitant des conditions plus fraîches, à la tombée de la nuit. Le clan japonais n'a pas tardé à répliquer : Brendon Hartley a placé la #8 en tête, avec sept dixièmes d'avance, et Kamui Kobayashi a dans la foulée pris la deuxième place au volant de la #7.

Le classement n'a plus évolué et la Toyota la mieux placée pour le titre sera en pole devant la voiture sœur, qui peut encore inverser la situation puisqu'elle a 15 points à prendre et qu'il en restera 39 à attribuer. La Ferrari #51, repoussée à 31 unités, conserve une infime chance de sacre mais elle ne sera pas avantagée par le sixième temps d'Alessandro Pier Guidi, derrière la Cadillac, la Porsche #6 et l'autre Ferrari, la #50.

Les Peugeot ont vécu une séance difficile. Dans la #93, Paul di Resta a perdu du temps avec un blocage de roue au premier virage durant l'un de ses tours et il n'a qualifié sa 9X8 qu'en dixième position, devant la #94, au volant de laquelle Nico Müller, de retour ce week-end après une blessure à la clavicule, est passé hors piste au dernier virage.

Tom Blomqvist a signé la pole en LMP2 au volant de l'Oreca de l'équipe United Autosports, avec 0"271 d'avance sur Charles Milesi, chargé de qualifier l'Alpine pour la dernière apparition de la marque en LMP2 avant son arrivée dans la catégorie Hypercar la saison prochaine. Louis Delétraz n'a pris que la dixième place avec #41 de l'équipe WRT, la mieux placée pour décrocher le titre ce week-end.

En GTE Am, Sarah Bovy a placé la Porsche Iron Dames en pole pour la troisième fois de l'année, malgré un tête-à-queue en fin de séance.

Cette dernière manche de la saison débutera à 12h00 en France métropolitaine (14h00 sur place) ce samedi.

8H de Bahreïn - Qualifications Hypercar

8H de Bahreïn - Qualifications LMP2