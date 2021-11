La Toyota #8 commence en tête aux 8 Heures de Bahreïn

Pour les Essais Libres 1 des 8 Heures de Bahreïn, le tour le plus rapide, réalisé par Brendon Hartley en 1'48"490 au volant de la Toyota GR010 HYBRID #8, lui a donné une marge de quatre dixièmes sur la voiture sœur, la #7, leader du championnat, aux mains de Kamui Kobayashi. Le Néo-Zélandais a réalisé trois tours au début de la séance de 90 minutes qui étaient tous plus rapides que le temps de 1'48"898 du Japonais.

L'Alpine A480, exploitée par Signatech, a été la plus lente des trois voitures présentes dans la catégorie Hypercar pour l'épreuve qui clôt la saison 2021. Nicolas Lapierre était à un peu moins d'une seconde de la tête, sur l'ancienne LMP1, avec un temps de 1'49"479.

Les temps des voitures de la catégorie Hypercar étaient déjà plus rapides que lors de la séance correspondante pour la course du week-end dernier à Sakhir. Les séances d'essais de l'avant-dernière manche du WEC 2021 se sont toutefois déroulées en plein jour, lorsque les températures étaient plus élevées, alors que les EL1 des 8 Heures de Bahreïn ont eu lieu après le coucher du soleil. Seules trois des huit heures de la course ce samedi se dérouleront en journée.

Dans la catégorie LMP2, c'est le concurrent suisse Realteam qui a ouvert la voie, Norman Nato affichant un temps de 1'50"792 sur son ORECA engagée par TDS Racing. Le Français a terminé trois centièmes devant Tom Blomqvist (1'50"820) sur la meilleure des ORECA Jota.

Porsche termine à la première place en GTE Pro, Neel Jani signant le meilleur temps au volant de la Porsche 911 RSR #92 de l'équipe Manthey. Son temps de 1'57"657 est à comparer avec le 1'58"013 de Richard Lietz dans la voiture sœur. Aucune des Ferrari 488 GTE Evo de l'équipe AF Corse n'a pris la piste avant plus de 30 minutes après le début de la séance. Elles ont terminé à plus de deux secondes de la Porsche de tête malgré un changement tardif de la Balance de Performance (BoP). Ferrari n'a pas donné la raison pour laquelle les voitures ont quitté les stands tardivement.

Augusto Farfus a été le plus rapide en GTE Am pour l'équipe Aston Martin Racing dirigée par Prodrive.

8 Heures de Bahreïn - Essais Libres 1

Classement à venir