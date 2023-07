Toyota triomphe sur les terres de Ferrari, Peugeot sur le podium

Lire aussi : Kobayashi offre la pole position à Toyota de justesse

La Toyota GR010 #7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López a su se faufiler entre les embuches pour franchir la ligne d'arrivée des 6 Heures de Monza 2023 en première position. L'épreuve a été marquée par de nombreux incidents, ayant notamment impliqué la GR010 sœur, en tête du Championnat du monde.

Au départ, Toyota a tenté de placer ses deux voitures aux deux premières places mais s'est heurté au meilleur envol des Ferrari et Peugeot. Au volant de la GR010 #8, Sébastien Buemi a bloqué ses roues en tentant de maintenir sa position en abordant le premier virage et a percuté la Ferrari #51 et la Peugeot #94. Tous ont pu continuer leur route sans passer par les stands, la Ferrari ayant néanmoins perdu le plus de temps avec un tête-à-queue et Buemi ayant reçu une pénalité de dix secondes.

Le Suisse a ensuite été le responsable d'un autre incident, aux plus grosses conséquences. Pensant avoir dépassé l'Aston Martin #777 de D'Station Racing à l'approche de la Variante Ascari, Buemi s'est rabattu sur elle et l'a expédiée contre le rail à haute vitesse. L'accident a répandu de nombreux débris sur la piste, en plus d'avoir contraint l'Aston Martin à l'abandon, et entraîné la sortie du Safety Car. La direction de course a infligé à la GR010 une pénalité stop-and-go d'une minute.

Certaines Hypercars ont profité de la neutralisation pour s'arrêter et ainsi s'assurer de ne pas effectuer de "splash-and-dash" dans les derniers kilomètres en cas de drapeau vert prolongé. Ce fut le cas des Porsche #38, #6 et #99, Cadillac #2 et Ferrari #51, décalant ainsi leur stratégie par rapport à celle de leurs adversaires. En conséquence, la course s'est divisée en deux épreuves séparées, mêlant d'un côté les voitures s'étant arrêtées pendant le Safety Car et de l'autre celles ayant patienté jusqu'à l'épuisement de leur réservoir.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne

Profitant de son avantage pneumatique (pneus mediums contre pneus durs), la Peugeot #93 a pris les commandes à la relance de la course en dépassant la Toyota #7. Au terme de la première heure, Peugeot menait la danse devant la Ferrari #50, la Toyota #7 et la Porsche #5.

Une fois la première salve d'arrêts définitivement conclue, c'était la Porsche Jota #38 qui circulait en tête, devant la Porsche/Penske #6 et la Cadillac #2. Victime d'un mauvais arrêt, la Peugeot #93, avait chuté au dixième rang et commençait à rentrer dans le rang en matière de rythme, tout comme sa voiture sœur. Un peu plus haut dans le classement, la Ferrari #50 était prise en chasse par la Porsche #5 et la Toyota #7. Au changement de gommes, la GR010 a fini par prendre l'avantage sur ses deux adversaires et ainsi hériter du commandement de son groupe.

Au début de la deuxième heure, Peugeot a vu sa course se compliquer. Les deux 9X8 ont été touchées par ce qui s'apparentait à des problèmes de transmission, la #94 ayant dû regagner son garage pendant une quinzaine de minutes.

L'accrochage entre les LMP2 de Vector et Prema a cependant redistribué les cartes, avec une nouvelle intervention du Safety Car. En effet, les voitures s'étant immobilisées pendant la première neutralisation (Porsche #38 et #6, Ferrari #51 et Cadillac #2) ont toutes dû effectuer un arrêt d'urgence alors que la voie des stands était encore fermée, les condamnant à s'arrêter de nouveau une fois le drapeau vert agité. De plus, Jota a écopé d'une pénalité drive-through pour excès de vitesse dans les stands.

#38 Hertz Team JOTA Porsche 963 : Antonio Felix Da Costa, Will Stevens, Yifei Ye

À la relance, la Toyota #7 a officiellement hérité de la tête de la course, devant la Ferrari #50 et la Peugeot #93. Ayant pris le relais de Conway, López a étendu l'avance de sa Toyota pendant son relais, si bien que la marque japonaise a abordé les deux dernières heures de course avec près de 50 secondes d'avance sur la Ferrari #50, Peugeot ayant été délogé du podium par la Porsche #5 mais les deux machines étaient sur des stratégies différentes.

Alors que la tension était retombée et que Toyota fonçait vers une victoire presque certaine, l'arrêt en piste de la Proton #99 à 1h45 du drapeau à damier a relancé la course, avec une nouvelle procédure de Safety Car. Au drapeau vert, Antonio Fuoco, sur la Ferrari #50, ne comptait que cinq secondes de déficit sur Kobayashi.

Un changement de pneus pour l'Italien, quand son adversaire a conservé ses gommes usées, l'a néanmoins repoussé à 20 secondes après l'avant-dernier arrêt. Derrière, la Peugeot #93, la Ferrari #51 et la Porsche #5 se battaient pour la dernière place sur le podium. Finalement, tous ont changé de pneus pour le dernier relais, la Toyota #7 prenant notamment des durs contre des mediums pour la #50.

Cette différence dans les composés n'a néanmoins pas arrêté la marche en avant de la voiture #7, qui a franchi la ligne d'arrivée en première position et s'est ainsi relancé au classement général. Deuxième des qualifications, la Ferrari 499P #50 a également pris la deuxième place en course. Enfin, Peugeot est monté sur son premier podium depuis son retour en Endurance, la 9X8 #93 ayant tenu bon face au retour de la Toyota #8 (quatrième).

La Ferrari #51 s'est classée cinquième, devant les Porsche officielles, Glickenhaus, Jota et Cadillac. Vanwall termine 19e du classement général, la Peugeot 9X8 #94 fermant la marche des Hypercars.

Dans les autres catégories, la Jota #28 pilotée par David Heinemeier-Hansson, Pietro Fittipaldi et Oliver Rasmussen s'est imposée en LMP2. En GTE Am, la Porsche #77 de Dempsey-Proton, pilotée par Christian Ried, Mikkel Pedersen et Julien Andlauer, l'a emporté.

6 Heures de Monza