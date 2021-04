United Autosports en tête de la première séance d'essais à Spa

Au volant de l'Oreca 07 engagée par United Autosports, Filipe Albuquerque a réalisé le meilleur temps de la première séance d'essais libres des 6 Heures de Spa-Francorchamps. Le chrono de 2'04"083 du pilote portugais est deux dixièmes de seconde plus lent que son meilleur tour réalisé lors du Prologue, en début de semaine. L'Alpine LMP1, bridée et lestée, est la première voiture classée dans la catégorie Hypercar. Le meilleur temps personnel de Matthieu Vaxiviere, 2'04"335, l'a placé deuxième du classement général.

Au cœur du peloton LMP2, les deux Hypercar de Toyota se sont contentées de la septième et de la dixième places. La Toyota GR010 la plus rapide a été la #7, aux mains de Mike Conway, Champion du monde 2019-2020. Le temps du Britannique, 2'04"574, est légèrement plus rapide que celui de Sébastien Buemi, établi lors d'une simulation de qualifications en clôture du Prologue, mardi après-midi. La Toyota #8 de Kazuki Nakajima accuse quatre dixièmes de retard sur Conway.

La troisième place de la première séance d'essais libres est revenue à RealTeam, avant que l'Oreca LMP2 ne s'arrête en bord de piste. Stoffel Vandoorne a occupé la quatrième position pour Jota. À moins d'un centième de seconde, Ben Hanley a été classé à la cinquième place sur la DragonSpeed, tandis que Giedo van der Garde a signé le sixième temps pour Racing Team Nederland.

En GTE Pro, Porsche conserve le monopole de la première place, qui a débuté dès le Prologue. Kévin Estre a réalisé le meilleur temps de la catégorie en 2'13"466. À l'exception d'un 2'12"916 effectué mardi matin, lors d'une simulation de qualifications, le pilote tricolore n'a jamais été aussi rapide sur le circuit de Spa-Francorchamps cette semaine. Richard Lietz a occupé la deuxième place sur la deuxième 911 RSR, accusant un retard inférieur à quatre centièmes de seconde.

La première Ferrari 488 d'AF Corse s'est classée troisième, avec Alessandro Pier Guidi au volant. Le temps de l'Italien, 2'13"520, est deux dixièmes plus rapide que le chrono de Daniel Serra, sur la deuxième Ferrari. L'unique Chevrolet Corvette C8.R engagée a terminé en queue de peloton, à près d'une seconde du temps d'Estre. Enfin, Matteo Cairoli et la Porsche de Project 1 ont été les plus rapides en GTE Am, avec un temps de 2'13"941.

Les 6 Heures de Spa s'élanceront samedi 1er mai à 13h30, après les essais et les qualifications prévus jeudi et vendredi. Toutes les séances sont à suivre en direct sur Motorsport.tv.