Vandoorne au départ des 6H de Fuji sur la Peugeot 9X8

Réserviste de Peugeot Sport, Stoffel Vandoorne fera la semaine prochaine ses grands débuts en compétition au volant de la 9X8, à l'occasion des 6 Heures de Fuji. Le pilote belge est titularisé en remplacement de Nico Müller, blessé, au sein de l'équipage #94 aux côtés de Loïc Duval et Gustavo Menezes.

"Malheureusement, Nico ne pourra pas être présent avec nous lors de cette manche et nous lui souhaitons un prompt rétablissement", confirme Olivier Jansonnie, directeur technique de Peugeot Sport. "Nous avons toute confiance en Stoffel, qui est préparé et très motivé à l’idée de participer à sa première course WEC avec l’équipe."

Pendant la trêve estivale, Nico Müller s'est blessé à la clavicule gauche. "Elle a été parfaitement soignée par des spécialistes et je suis déjà en pleine phase de rééducation", précise le pilote suisse. "En concertation avec les médecins et mon équipe Peugeot TotalEnergies, et afin de permettre une guérison optimale, j'ai décidé de ne pas participer à la prochaine manche du WEC à Fuji."

Lors de ce qui constituera l'avant-dernier rendez-vous de la saison, Peugeot tentera de confirmer ses bonnes dispositions affichées en juin dernier aux 24 Heures du Mans, et son podium décroché en juillet à Monza. L'équipage #93 reste inchangé, constitué de Paul di Resta, Mikkel Jensen et Jean-Éric Vergne.

"L'objectif pour cette course sera de continuer de montrer que nous sommes capables de nous battre pour les premières places et les podiums de façon régulière et ce avec nos deux voitures", souligne Olivier Jansonnie. "Ainsi, il faudra que nous retrouvions le même niveau de performance qu’à Monza pour Fuji et Bahreïn. Le Fuji Speedway est un circuit avec des conditions météo très variables et dans ces cas-là, nous avons déjà démontré que nous étions plutôt à l’aise. C’est également un tracé qui nous a plutôt bien réussi l’année dernière où nous avions passé une étape importante en termes de performance et de fiabilité."

"Nous allons entamer la dernière partie de la saison et notre objectif sera d’être 100% fiable sur les deux courses restantes et de se battre aux avant-postes avec nos deux Peugeot 9X8. Nous allons donc nous préparer au mieux avant ces deux courses afin d’être constant dans notre performance et nos résultats sportifs."

