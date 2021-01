Vandoorne de retour en WEC et aux 24H du Mans

Stoffel Vandoorne va renouer avec l'Endurance et les prototypes cette année en participant à la saison 2021 du WEC avec l'équipe JOTA, en LMP2. L'écurie a en effet annoncé ce jeudi l'équipage complet de l'une de ses deux Oreca à moteur Gibson pour la prochaine campagne, avec un trio prometteur.

Stoffel Vandoorne, tout en restant titulaire de Mercedes en Formule E et réserviste du constructeur allemand en Formule 1, fera équipe avec Sean Gelael et Tom Blomqvist. Les trois hommes participeront également à l'Asian Le Mans Series le mois prochain.

"Nous sommes vraiment heureux de confirmer les programmes de Sean, Tom et Stoffel pour 2021 et nous avons hâte de nous battre pour des victoires et pour le titre LMP2", annonce David Clark, copropriétaire de JOTA. "La qualité de ce trio illustre nos intentions. Sean est un pilier au plus haut niveau depuis plusieurs années et c'est un professionnel investi et impressionnant. J'ai suivi la carrière de Tom au fil des années et c'est clairement un gagnant, qui apportera de l'excellence dans de nombreux domaines. Les résultats de Stoffel n'ont pas besoin d'être rappelés et ce sera fantastique de travailler avec lui cette année."

Lire aussi : Glickenhaus s'est allié à Joest Racing en vue des 24H du Mans

Pour Vandoorne, ce sera un retour en Endurance et aux 24 Heures du Mans après avoir déjà goûté à la discipline lors de la Super Saison 2018-2019 en LMP1, avec SMP Racing. Associé à Mikhail Aleshin et Vitaly Petrov, il avait terminé sur le podium de l'édition 2019 de la classique mancelle.

"Ce sera vraiment bien de combiner ce programme avec ma campagne 2021 en Formule E et j'ai vraiment hâte de commencer", se réjouit le pilote belge. "Être en WEC avec JOTA est formidable car c'est une équipe très respectée et super compétitive, et j'ai toujours voulu m'impliquer dans un tel environnement. Pouvoir le faire avec Sean et Tom est génial aussi, car ce sont deux excellents amis en compétition."