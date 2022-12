Vergne sur la fiabilité de Peugeot : "La progression est immense"

Jusque-là, le retour de Peugeot Sport dans la catégorie reine de l'Endurance s'avère compliqué. Le constructeur au lion a participé aux trois dernières manches de la saison en FIA WEC, sans monter sur le podium. Son Hypercar, baptisée 9X8, a été frappée par toutes sortes de maux au niveau du moteur, de la boîte de vitesses, de la transmission ou encore de la pompe à essence, sans oublier une fuite d'huile.

Cependant, Peugeot ne cache pas son objectif de préparer l'année à venir studieusement en éradiquant tous ses pépins techniques, et d'après Jean-Éric Vergne, c'est en bonne voie. "Je pense qu'il n'y a pas une seule équipe dans l'Histoire de l'Endurance qui est arrivée sans avoir de problème de fiabilité", estime celui qui représente également DS Penske en Formule E, répondant aux questions de Motorsport.com. "C'est comme ça : à chaque fois, on fait des endurances, on fait des tests, il y a une nouvelle pièce qui casse ; elle casse malheureusement, mais une fois qu'elle casse, on comprend pourquoi elle a cassé, on la change, et elle ne cassera plus jamais."

"Le problème, c'est qu'il y a combien de pièces sur une voiture comme ça ? Il y a beaucoup de choses qui peuvent aller mal, entre l'électronique, le moteur avant, la batterie, le moteur thermique, la pompe à essence… Il y a une tonne de choses qui peuvent mal se passer ! Il n'y a qu'une chose à faire : rouler, rouler, rouler, faire le maximum de kilomètres, et puis on arrive à un moment où toutes les pièces qui doivent casser ont toutes cassé et sont toutes réparées – sont toutes modifiées."

"On arrive sur une voiture vraiment robuste qui ne casse plus jamais. Il n'y a que l'expérience qui peut résoudre ces problèmes-là, il n'y a rien d'autre. Mais quand on voit nos premiers roulages, le nombre de fois où on devait s'arrêter par rapport à maintenant, la progression est immense. Quand on arrivera au Mans, on aura encore énormément de roulage. Les problèmes de fiabilité seront réglés, c'est sûr."

La Peugeot #93 de Paul Di Resta, Mikkel Jensen et Jean-Éric Vergne à Bahreïn

Une fois les pépins techniques éradiqués, Vergne est convaincu que la performance sera toujours au rendez-vous et se montre donc optimiste quant à une victoire aux 24 Heures du Mans. "Je pense que Peugeot ne vient pas dans un championnat pour ne pas se donner les chances de gagner au Mans", assure-t-il. "Moi non plus, je ne serais pas allé dans cette équipe si je ne pensais pas qu'il y aurait toutes les chances de gagner."

"Maintenant, je ne dis pas que ça va être simple ; ça va être extrêmement difficile, on a encore énormément de travail à faire. Je roule d'ailleurs la semaine prochaine ; la semaine de Noël, pendant trois jours on fait des tests d'endurance. La motivation est vraiment énorme dans cette équipe, c'est un super projet. Je suis vraiment très, très content d'en faire partie."

"Je pense qu'on a pas mal de steps encore à gravir pour pouvoir dire qu'on va se battre pour la victoire au Mans. Aujourd'hui, sans les steps qu'on doit faire, non, je ne pense pas qu'on puisse gagner Le Mans. Mais je sais que tous les steps qu'on doit faire sont largement réalisables. Toutes les améliorations qu'on doit apporter sur la voiture vont arriver, on le sait. Arrivé le mois du Mans, je sais qu'on aura tout mis en place pour être en position de se battre pour la victoire, c'est une certitude."

