Villeneuve attendu au volant de l'Hypercar Vanwall

Loin de penser à la retraite, Jacques Villeneuve devrait tester cette semaine l'Hypercar Vanwall lors d'une séance d'essais de trois jours organisée sur le circuit de Barcelone. Le Champion du monde 1997 de Formule 1 est l'un des quatre pilotes attendus au volant de cette machine conçue par ByKolles et répondant à la réglementation LMH. Le roulage devrait débuter mercredi en présence également de Tom Dillmann, Esteban Guerrieri et Joao Paulo de Oliveira. À ce stade, l'écurie a refusé de confirmer officiellement la présence du Canadien.

Jacques Villeneuve n'a plus roulé en Endurance depuis sa participation il y a 15 ans au programme Peugeot 908. Il a notamment participé aux 24 Heures du Mans en 2007 et 2008, terminant deuxième lors de la seconde année aux côtés de Marc Gené et Nicolas Minassian.

Récemment, le pilote québecois, aujourd'hui âgé de 51 ans, a multiplié les expériences en NASCAR et a notamment participé en début d'année au Daytona 500, dans la foulée de plusieurs apparitions en NASCAR Whelen Euro Series, où il a d'ailleurs renoué l'an dernier avec la victoire.

Du côté de ByKolles, l'Hypercar Vanwall à moteur Gibson, qui n'a pas recours à un système hybride, est en cours de développement depuis son shakedown réalisé au printemps dernier. L'ambition de l'équipe de Colin Kolles est d'engager un équipage en WEC l'année prochaine sous la bannière Vanwall Racing, après avoir été recalé par les promoteurs du championnat en 2022.

Lors du refus de ce projet en WEC et aux 24 Heures du Mans, les organisateurs n'avaient pas souhaité en dire davantage sur les raisons ayant motivé leur décision. Il se dit toutefois que cela été lié à des préoccupations autour de l'utilisation par ByKolles du nom Vanwall, ainsi que des craintes directement issues des résultats insuffisants de l'équipe lorsqu'elle a exploité pendant plusieurs années son prototype LMP1 CLM P1/01.

Le règlement LMH impose également à tout concurrent de prouver que sa marque est associée à un constructeur automobile qui commercialise des voitures. Le plan de ByKolles est justement de relancer Vanwall avec une voiture de sport extrême, et hybride cette fois-ci.

Avec Gary Watkins

