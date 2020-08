Le WEC déplace les 8H de Bahreïn, clash avec les 12H de Sebring

Le deuxième rendez-vous de huit heures du Championnat du monde 2019/2020 au Bahrain International Circuit (BIC), qui avait été annoncé dans le cadre d'un important remaniement du calendrier en avril, avait été fixé au 21 novembre, mais a maintenant été déplacé d'une semaine au 14 novembre. Cela permet au WEC de se tenir à l'écart des deux Grand Prix du 29 novembre et du 6 décembre annoncés mardi dans le cadre du calendrier final des 17 courses de F1.

Le changement de date signifie que la huitième manche de la saison 2019/20 du WEC se disputera désormais en même temps que les 12 heures de Sebring, la dernière épreuve du championnat IMSA WeatherTech SportsCar, ainsi que la manche d'Autopolis de Super Formula.

Le patron du WEC, Gerard Neveu, a déclaré : "Comme nous l'avons dit très clairement lorsque nous avons annoncé notre calendrier révisé en avril, les dates étaient susceptibles de changer encore en fonction de l'évolution de la crise sanitaire actuelle, ou en raison des calendriers d'autres Championnats du monde de la FIA. Nous sommes très chanceux que le BIC soit prêt et disposé à être aussi accommodant et, en fait, à accueillir le WEC dans ce qui sera une période extrêmement chargée pour eux."

Neveu a souligné que le clash avec Sebring était "moins heureux", ajoutant que "les calendriers de course comprimés au second semestre ont été provoqués par une situation sans précédent et nous pensons que l'impact sur les deux séries sera minime".

Il était à l'origine prévu le 5 décembre.