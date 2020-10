Le WEC avec la plus petite grille de son histoire aux 8H de Bahreïn

Auparavant, la grille du WEC n'a jamais glissé sous les 26 voitures inscrites, en seconde partie de saison 2017, avant de connaître un rebond à partir de la Super Saison 2018-2019. La discipline a attiré 31 équipages pour le début de la campagne 2019-2020 à Silverstone et était parvenue à avoir au moins 30 véhicules à chaque manche de la saison jusqu'ici.

Comme Motorsport.com vous le rapportait précédemment, la catégorie LMP1 ne comptera que deux voitures, après la confirmation par Rebellion Racing de son impasse sur la manche de Sakhir. L'écurie suisse avait aligné une R-13 pour l'ensemble de la saison, mais le PDG Calim Bouhadra a expliqué que l'annulation au dernier moment des 1000 Miles de Sebring en mars, en raison du COVID-19, avait rendu le fait de participer aux 8 Heures de Bahreïn trop difficile financièrement.

L'inscription aurait pu être maintenue pour un baroud d'honneur si l'équipage avait eu une réelle chance de titre, mais les conditions ne sont pas réunies. Les Toyota TS050 seront donc les seules représentantes du LMP1 et leurs pilotes se disputeront seuls la couronne mondiale.

Le LMP2 tombe de son côté à sept voitures après le retrait de High Class Racing, qui alignait une Oreca 07 pour Mark Patterson, Anders Fjordbach et Kenta Yamashita. Des inscriptions ponctuelles pour Algarve Pro Racing et Eurasia Motorsport lors la précédente course hors 24H du Mans, à Spa, avait temporairement fait grimper le nombre de concurrents dans la catégorie à dix.

En GTE Pro, les inscriptions restent à six voitures, deux pour Ferrari, deux pour Porsche et deux pour Aston Martin, tandis que la division GTE Am présente les dix mêmes participants qu'à Spa, l'équipe MR Racing Ferrari du gentleman racer Motoaki Ishikawa restant absente.