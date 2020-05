Le Rallycross de Lohéac est annulé

Après s'être donné un temps de réflexion, les organisateurs de la manche française du Championnat du monde de Rallycross ont pris la décision d'annuler l'édition 2020. Rendez-vous incontournable de la discipline, l'épreuve de Lohéac devait avoir lieu le premier week-end de septembre. Elle figurait toujours au sein du calendrier remodelé annoncé par le World RX il y a quelques jours et devait être la deuxième disputée par les concurrents du plateau mondial.

Dans le contexte de crise provoqué par la pandémie de COVID-19, c'est l'incertitude qui l'a emporté et qui a eu raison de la course phare organisée sur le circuit de Rallycross le plus ancien de l'Hexagone. "En raison des restrictions imposées par le gouvernement Français interdisant les rassemblements de masse jusqu'au 31 août et en raison de problèmes de santé persistants concernant le COVID-19 (Coronavirus), le Bretagne World Rallycross de France à Lohéac, qui devait avoir lieu du 4 au 6 septembre, est annulé", annoncent les organisateurs ce jeudi.

Ils précisent que "cette décision a été prise après mûre réflexion et en concertation avec la FIA, le promoteur du Championnat IMG, l'ASN Française (FFSA) et l’Association sportive du Rallycross de Lohéac, la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées restant la priorité".

"Un certain nombre d'options ont été explorées dans l'espoir de maintenir l’événement, mais malheureusement, il n'est pas possible sur le plan logistique d'appliquer les mesures de distanciation sociale requises sur ce site, et aucune autre date n'est disponible. Nous remercions nos bénévoles, fans, public pour leur soutien continu et nous compatissons aux difficultés économiques que cela engendre pour les teams de course, les pilotes, nos partenaires et fournisseurs. Nous reviendrons encore plus fort en 2021."

D'après le calendrier publié début mai, la saison 2020 de World RX doit s'ouvrir le week-end du 23 août en Suède, avant de rejoindre la Lettonie le 20 septembre. Le championnat doit se conclure le 13 décembre sur le Nürburgring.