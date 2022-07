Il y a 20 ans : la dernière victoire de Colin McRae en WRC

À bien des égards, le Safari Rally 2002 aura été historique. Présent depuis 1953 au calendrier du championnat du monde, il s'agit en effet de la 50e édition de la célèbre épreuve africaine, la dernière avant un hiatus de 19 ans – celle-ci n'ayant fait son retour au calendrier que l'an dernier.

Mais le Kenya fut aussi et surtout le théâtre cette année-là de la toute dernière victoire de Colin McRae, l'une des plus éminentes légendes des rallyes. Il y a 20 ans jour pour jour, le 14 juillet 2002, l'Écossais s'imposait en effet sur les routes africaines, ce pour la troisième fois après ses précédents triomphes survenus en 1997 (sur Subaru Impreza) et 1999 (sur Ford Focus).

Grâce à ce 25e succès obtenu en WRC, le Champion du monde 1995, qui s'était imposé un mois plus tôt au Rallye de l'Acropole, devenait du même coup le pilote alors le plus victorieux de la discipline, supplantant Carlos Sainz et Tommi Mäkinen avec 24 victoires et entrant encore un peu plus dans l'Histoire du Championnat du monde des Rallyes.

McRae seul au soutien du Safari Rally

McRae fut à l'époque l'un des rares concurrents à prendre la défense de l'épreuve africaine, sur la sellette et (déjà) très décriée pour son parcours à rallonge et particulièrement éprouvant pour les hommes et les machines. Il faut dire qu'elle était à la mesure du style de pilotage tout en agressivité du Britannique, qui pouvait pleinement s'exprimer sur les routes piégeuses kenyanes regorgeant d'écueils avec l'omniprésence de rocailles et de fech-fech.

McRae s'était néanmoins déjà bien assagi depuis ses premières années dans la catégorie, où sa pointe de vitesse bien souvent gâchée par ses nombreuses sorties de route lui avait valu le surnom peu flatteur de "Colin McCrash". On l'a dit, un titre de Champion du monde était passé par là, sans compter les trois fois où il avait terminé vice-Champion, en 1996, 1997 et 2001, mais McRae continuait néanmoins de conserver une approche assez casse-cou, avec une prise de risques accrue le distinguant de ses adversaires. C'est ainsi qu'il prit la défense du Safari Rally, insistant même pour que la longueur minimale des spéciales soit maintenue à 150 km (!), ce sans reconnaissance. Mais l'Écossais eut beau se démener, il n'obtint pas gain de cause et l'épreuve kenyane fut retirée du calendrier l'année suivante.

McRae prit fait et cause pour le maintien du Safari Rally en 2002, en vain.

McRae vainqueur au terme d'une course d'attente

Restait alors une mission pour McRae : réaliser une performance de premier ordre pour la dernière du Safari Rally ! Au cours d'une édition qui présenta un nombre record d'abandons (seules 12 voitures sur les 48 engagées parvinrent à rallier l'arrivée), il démontra ainsi toute sa vista, prenant les commandes à la fin de la deuxième journée suite à l'abandon de Tommi Mäkinen pour ne plus les lâcher.

Deuxième, Harri Rovanperä (père de Kalle, l'actuel leader du championnat) ne constitua pas une réelle menace pour l'Écossais, qui eut tout le loisir de gérer son avance le dimanche pour l'emporter devant le Finlandais (sur Peugeot 206) et Thomas Rådström (Citroën Xsara).

"Je suis vraiment heureux", confia-t-il à la fin de l'épreuve. "Ce dimanche m’a semblé très long mais maintenant, c’est fini. Je peux apprécier cette victoire et prendre le record du pilote ayant le plus gagné. La clé a été de trouver le bon rythme et de s’y tenir. Cela a été assez inconfortable quand Harri (Rovanperä) nous mettait la pression samedi, mais c’est de bonne guerre. Je me suis mis dans la tête qu’il ne fallait surtout pas procéder au moindre changement."

Grâce à son 25e succès en WRC acquis au Safari Rally 2002, McRae devint alors le pilote le plus prolifique en termes de victoire dans la discipline.

Markko Märtin fut le seul coéquipier de McRae au sein de l'équipe officielle Ford à voir le bout du Safari Rally, Carlos Sainz ayant été contraint à l'abandon. L'Estonien termina quatrième de l'épreuve devant un certain Sébastien Loeb (Citroën Xsara), alors engagé dans sa première saison en WRC, et Gilles Panizzi (Peugeot 206).

Ce dernier succès de McRae lui permit alors de grimper à la deuxième place du championnat des pilotes, à sept unités seulement du leader et futur Champion du monde cette année-là, Marcus Grönholm, qui avait pour sa part été amené à renoncer en raison d'une panne moteur dès le vendredi matin.

Si l'état de grâce ne dura pas pour McRae, qui finira la saison à la quatrième place du classement général, cette dernière victoire en WRC confirma tout le panache dont il fut auréolé à l'époque ainsi que l'aura qu'il préserve encore aujourd'hui auprès des fans, près de 15 ans après son tragique décès dans un accident d'hélicoptère survenu à proximité de sa propriété de Lanark, en Écosse.