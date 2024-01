Abiteboul : "Neuville est plus fort qu'il ne l'a jamais été"

Il y a deux mois seulement, lorsque se clôturait au Japon la saison 2023 du WRC, Cyril Abiteboul avait pointé le besoin de mener une réflexion et des discussions avec Thierry Neuville. Le directeur de Hyundai réagissait à la sortie de route de son pilote, survenue alors qu'il jouait la gagne, et évoquait notamment la nécessité "qu'il gère son impatience différemment".

Dans une équipe qu'il réorganise depuis un an et qui a également recruté le Champion du monde 2019 Ott Tänak, la réponse de celui qui a déjà terminé cinq fois deuxième du championnat est intervenue dès la manche d'ouverture. Le niveau de performance et de maîtrise de Thierry Neuville sur le Rallye Monte-Carlo, qu'il a brillamment remporté face à Sébastien Ogier, n'aura échappé à personne. Un véritable signal envoyé à la concurrence selon son patron.

"Il a déjà décroché des victoires et de très bons résultats auparavant, et il est déjà passé tout près de remporter des titres", rappelle le Français à Motorsport.com. "Je n'étais pas là donc c'est difficile pour moi de commenter ça, mais pour ce qui est de l'année dernière, il a gagné deux fois et il y avait davantage d'opportunités de victoire. Il est vrai qu'il s'est passé quelque chose quand il se rapprochait de ces opportunités de gagner. Nous en avons discuté et nous avons fait un bilan intéressant de l'année dernière."

"J'ose croire que ces moments-là sont importants dans la vie d'un pilote. Ce n'est pas facile de parler de ces choses-là, mais nous l'avons fait. J'espère que ce qui s'est passé ce week-end est aussi dû au fait que c'est une personne, un pilote et un concurrent plus fort qu'il ne l'a jamais été. Pour moi, c'est assurément le cas depuis que j'ai rejoint l'équipe."

L'histoire en jugera plus tard, mais la 20e victoire de Thierry Neuville en WRC est peut-être sa plus belle à ce jour. À 35 ans, celui qui est candidat au titre mondial dans une saison où Kalle Rovanperä a choisi un programme partiel a su évoluer selon son directeur d'équipe.

"C'est une question de confiance dans sa capacité à réussir et à ne pas faire d'erreur", estime Cyril Abiteboul. "Je pense que c'est une combinaison de choses, il n'y a pas de solution miracle."

"Il a dit à quel point il se sentait bien avec la voiture, et je pense que c'est tout à fait vrai. En ne faisant qu'un avec la voiture, il a été capable d'attaquer sans se faire de grosse chaleur, et on voit alors la limite. Je pense qu'à tout moment du rallye, il est resté à la limite, et c'est dû à la manière dont on construit la voiture avec lui et autour de lui."

Propos recueillis par Tom Howard

