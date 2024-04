Abiteboul : Le timing FIA des règles 2025 est trop serré pour Hyundai

Cyril Abiteboul, directeur de Hyundai, était resté largement silencieux après la révélation en février par la FIA d'une série de propositions visant à améliorer le WRC. Cependant, l'ancien patron de Renault en F1 a fait part de sa frustration face à ces propositions, qui ont déjà forcé l'équipe à abandonner son investissement dans les développements prévus en 2025 pour sa i20 N Rally1. Abiteboul estime que les évolutions prévues ont été rendues superflues par les changements techniques proposés pour l'année prochaine.

Ces changements feront que l'actuelle Rally1 ne pourra plus être homologuée pour les saisons 2025-2026. L'hybride sera retiré de la voiture et des changements à définir plus précisément seront apportés à l'aérodynamique et au restricteur d'air afin de rapprocher leurs performances des Rally2. Un kit de mise à niveau, d'un coût d'environ 5000 euros, sera mis à la disposition des concurrents de Rally2 qui souhaitent défier les Rally1 lors des épreuves, dans le but de gonfler la liste des engagés au plus haut niveau du WRC.

La vaste liste de propositions, y compris les nouveaux règlements du Rally1 pour 2025 et 2027, doit être ratifiée par le Conseil Mondial du Sport Automobile en juin, ce qui préoccupe les équipes de WRC en raison du timing serré pour achever le travail nécessaire afin d'être prêtes pour l'année prochaine. "Nous sommes là, mais nous sommes là pour pouvoir gagner et c'est tout ce que je peux dire", a déclaré Abiteboul à Motorsport.com.

"Je veux aller au fond des choses et je dois dire que ce dont nous avons besoin, c'est d'une confirmation de la réglementation. Nous sommes actuellement dans une période d'incertitude, et l'incertitude n'est bonne pour personne. L'une des choses que nous essayons de faire est de mettre en place un plan à l'avance, ce que Hyundai n'a pas très bien fait par le passé. Pour une fois, nous avons une nouvelle équipe et une nouvelle direction technique, et nous nous efforçons d'avoir un projet technique très bien structuré, qui a été mis à mal par la décision du régulateur."

Cyril Abiteboul, team principal Hyundai World Rally Team Photo de: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

"Il est essentiel que nous ayons des règles ratifiées très rapidement par le Conseil Mondial du Sport Automobile afin que nous puissions simplement travailler en fonction de celles-ci. Pour moi, la date de juin n'est tout simplement pas possible pour que nous puissions faire du bon travail en vue de l'année prochaine. Je suis sûr que la FIA peut trouver des solutions pour une décision plus rapide. Ils doivent comprendre qu'une ratification des règles en juin pour une voiture qui doit être conçue, testée et validée pour janvier, cela ne laisse pas beaucoup de temps pour concevoir, construire, tester et valider [ladite voiture]."

"Nous parlons de modifications substantielles de la voiture et de la puissance, de la répartition du poids et du comportement aérodynamique, et le changement de l'aileron n'est pas un petit changement. Je ne veux pas le chiffrer, mais c'est un changement énorme. Je sais que nous ne sommes pas en Formule 1, mais l'aérodynamique en rallye est tout de même importante et nous parlons de changements d'équilibre, et il faut faire du bon travail dans ce domaine. Il y a des lignes directrices, mais maintenant nous avons besoin de règles, et le plus rapidement possible."

Abiteboul a également confirmé qu'il serait très difficile pour Hyundai de récupérer une partie de son travail dans le cadre de son projet pour l'année prochaine. Il entend en tout cas poursuivre les discussions avec la FIA concernant le projet du Rally1 en 2025 et 2026. "Les changements que nous envisagions étaient assez vastes et je pense qu'il sera difficile de les réinjecter", a-t-il expliqué.

"Il sera très difficile pour nous de poursuivre une partie du travail que nous avons accompli, qui représente l'investissement que Hyundai a décidé de faire dans le sport automobile. Il y a une déception au niveau sportif mais aussi une frustration du point de vue de l'entreprise d'avoir investi des ressources financières dans un projet qui n'existera pas. Mais, encore une fois, la FIA est l'organe directeur, et je comprends qu'à un moment donné, elle doive prendre des décisions."

"Nous ne sommes pas encore parvenus à cette conclusion [sur les règles 2025 et 2026], nous travaillons et nous nous impliquons avec la FIA. Nous essayons toujours de faire entendre notre voix dans toutes les réunions auxquelles nous participons, et il y en a encore, alors attendons de voir la conclusion de ce processus. Nous avons besoin d'une conclusion très rapide, sinon nous nous retrouverons dans une situation très difficile pour nous tous."