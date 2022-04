Accident au Monte-Carlo : Fourmaux s'est mis "trop de pression"

La saison 2022 d'Adrien Fourmaux a très mal débuté, son Rallye Monte-Carlo s'étant conclu sur un spectaculaire accident. Sa Ford Puma a été envoyée dans un ravin après un contact avec le flanc d'une montagne, causant des dégâts importants, mais le Nordiste et son copilote Alexandre Coria sont sortis indemnes de la voiture. Cet accident pourrait changer l'approche du pilote M-Sport, qui a reconnu qu'il voulait trop en faire sur cette épreuve et qui a déjà su corriger le tir lors de la deuxième manche de la saison.

"Je suis content de la Suède", a déclaré Fourmaux au site officiel du WRC. "C'était un bon rallye pour moi, c'est ce dont j'avais besoin après le Monte-Carlo. L'accident au Monte-Carlo a été dur, mais il m'a appris à voir les choses dans leur ensemble dans le rallye. Ça ne sert à rien d'attaquer comme ça, surtout dans la troisième spéciale."

"Je me suis probablement mis trop de pression pour cette épreuve. Je me disais que c'était comme une épreuve à domicile et que je devais faire un résultat sur mon rallye. Il aurait fallu que je me concentre plus sur moi et sur ce que je faisais, et que je pense moins aux pilotes autour de moi. C'était une grosse erreur."

Par la suite, Fourmaux a tout fait pour se rattraper de son erreur et a prêté main forte aux mécaniciens de M-Sport, en venant les aider dans la construction d'une nouvelle Puma, les exemplaires étant naturellement limités dans un cadre de règlementation totalement nouvelle.

Avant le Rallye de Suède, le Français affichait sa volonté de se montrer prudent et de simplement voir l'arrivée et il était encore sous tension dans les premières spéciales : "Au départ en Suède, j'étais encore stressé. Dans certaines parties rapides, je n'étais pas très content, j'étais tendu. Quand je me suis un peu détendu, les chronos sont venus et tout a mieux fonctionné."

Fourmaux filait vers la septième place quand il a connu des problèmes sur son moteur qui l'ont finalement contraint à un nouvel abandon. Il estime néanmoins avoir retrouvé la confiance dont il avait besoin : "C'est dur de me rendre en Croatie sans points, mais parfois les sports mécaniques sont comme ça. Je reste concentré et je retiens le positif. Après le Monte-Carlo, j'avais besoin de reprendre confiance en mon pilotage et c'est ce que j'ai fait en Suède."