Adamo : "La position sur la route nous aide"

Sur un terrain où sa principale rivale Toyota Gazoo Racing était donnée favorite par les observateurs, Hyundai Motorsport a su tirer avantage de ses positions de départ pour placer ses trois i20 Coupe WRC dans le top 4 à l'issue de la première journée.

Après un Monte-Carlo au bilan globalement frustrant, Andrea Adamo avait annoncé la couleur cette semaine en indiquant que "seule une victoire [en Laponie]" serait un bon résultat. Bien que réduite à deux spéciales, la première étape de l'Arctic Rally Finland l'a nettement convaincu.

"Je mentirais si je ne disais pas que je suis heureux d'occuper les première et deuxième places à la fin de cette journée d'ouverture. En même temps, nous ne devons pas oublier qu'il nous reste encore huit spéciales ce week-end", a tempéré l'Italien. "Je dois dire que mon équipe – comme je leur ai gentiment demandé – a fait un excellent travail."

Sans pour autant pavoiser, le directeur de l'équipe coréenne a souligné que cette situation n'était que le résultat de la raclée subie dans les Alpes françaises en janvier dernier."Nous sommes certainement dans des positions plus représentatives de ce que je pense que nous devrions être. La position sur la route nous aide, mais nous n'y sommes que parce que nous avons eu une mauvaise performance au Monte-Carlo, donc ce n'est pas un motif de fierté", a-t-il rappelé."Nous tirons le meilleur parti de ce que nous avons, et en ce moment, nous le faisons bien."

Convaincant dans la première spéciale de Sarriojärvi (ES1), Ott Tänak a trouvé les ressources nécessaires pour hausser le rythme et améliorer son temps dans le second passage pourtant disputé de nuit. "Je suis heureux, mais il est très tôt et il n'y a pas encore de raison de s'emporter. Cette journée a été une sorte de montagnes russes, typique de la Finlande, avec des routes très techniques et des crêtes et des cuvettes", a commenté le leader du classement général.

Septième sur la route ce vendredi, le Champion du monde 2019 a, certes, profité de ce net avantage sans pour autant se reposer sur ses lauriers. "C'était un gros travail aujourd'hui [vendredi]."

Avec encore huit spéciales et plus de 75% du rallye à parcourir, il s'est logiquement montré prudent. "Pour l'instant, nous sommes en tête, mais la position sur la route était différente de celle de nos rivaux, donc tout peut changer demain [samedi]. Nous devons rester concentrés et continuer à pousser."