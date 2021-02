Adamo estime que "seule la victoire sera un bon résultat" en Finlande

Quelques heures après l'arrivée de la première manche du Championnat du monde des Rallyes, Andrea Adamo n'avait pas été tendre avec ses troupes. Malgré la troisième place de Thierry Neuville faisant presque office de trompe-l'œil dans le bilan global de son équipe, l'Italien n'avait alors pas mâché ses mots en estimant que Hyundai Motorsport avait "encore montré ses limites".

Cette semaine en Laponie, le directeur de l'équipe coréenne attend une réaction nette et précise. "Ce n’est un secret pour personne que notre saison n’a pas commencé comme nous l’avions prévu à Monte-Carlo", a rappelé Adamo. "L'Arctic Rally Finland nous donne l'occasion de rectifier cela."

Avec ses pilotes ayant tous trois signés un podium en Suède lors des trois dernières années, il fixe même la barre haute pour ce week-end finlandais. "Nous devrons être au sommet de notre forme ces trois jours, seule la victoire sera un bon résultat . Il n’y a pas d’alternative, nous devons être prêts. Nous sommes dans ce championnat pour gagner, il ne faut pas se reposer sur nos lauriers."

Pour ce faire, les doubles Champions du monde des constructeurs ont étendu leur préparation. En plus des trois jours de tests menés dans des conditions idéales au nord de la Finlande, Ott Tänak et Thierry Neuville ont participé à l'Otepää Talveralli en Estonie pour accumuler des kilomètres.

Vainqueur sans contestation possible à domicile avec 33"4 de marge sur son coéquipier belge, le Champion du monde 2019 a également une revanche à prendre dès ce week-end. Contraint à l'abandon lors de la première manche (deux crevaisons dans la même boucle), l'Estonien doit impérativement lancer sa saison. "Nous nous efforcerons de bien démarrer notre championnat après la déception et les défis du Monte-Carlo en visant un résultat plus représentatif pour nous et pour l'équipe." Généralement à l'aise sur les piste enneigées, il devrait également profiter d'une bonne position sur la route lors de la première étape. Un avantage dont ne bénéficiera pas Thierry Neuville. Satisfait par son podium en Principauté, le Belge, qui a reconduit Martijn Wydaeghe à sa droite, espère toutefois poursuivre sur cette lancée. "Nous avons pu monter sur un podium à Monte-Carlo, lors de notre premier rallye ensemble, donc l’objectif pour Martijn [Wydaeghe] et moi est de créer une dynamique afin de signer un autre résultat solide pour l’équipe."

Nominé dans un premier temps pour le Rallye de Suède (avant son annulation), avant d'être logiquement conservé pour l'Arctic Rally Finland, Craig Breen fait également partie des pilotes à suivre ce week-end. Bien qu'absent en mondial depuis septembre dernier et sa deuxième place en Estonie, le Nord-Irlandais a toujours fait preuve de constance sur ces épreuves rapides. "Il est important pour nous de commencer notre saison de la bonne manière. Il faudra un peu de temps pour reprendre le bon rythme, mais nous ne pourrons pas trop attendre." Malgré un manque de rythme évident, sa position de départ du vendredi (dernier des WRC officielles) pourrait peser lourd dans la balance.