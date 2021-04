Adrien Fourmaux reste en WRC pour le Portugal

Le week-end dernier, Adrien Fourmaux et son copilote Renaud Jamoul ont créé la sensation en prenant la cinquième place du Rallye de Croatie pour leurs premiers pas en WRC, et ce n'est manifestement que le début.

Après cette belle prestation avec la Ford Fiesta WRC, l'écurie M-Sport a annoncé que Fourmaux allait en reprendre le volant dès le mois prochain au Rallye du Portugal, du 20 au 23 mai. Il sera toujours aligné aux côtés de Gus Greensmith, tandis que Teemu Suninen devra attendre la manche suivante, en Italie, pour faire son retour dans la catégorie, aligné pour une deuxième épreuve consécutive en WRC2 par l'écurie britannique.

Actuellement huitième du championnat et donc bien placé pour le départ de cette première épreuve terre de la saison, Fourmaux a remercié M-Sport et son sponsor Red Bull de lui avoir renouvelé leur confiance et leur soutien, ajoutant : "Ce sera ma première fois au Portugal, et ma première fois au volant de la Ford Fiesta WRC sur terre. J'ai hâte de découvrir ça."

Il était prévu depuis plusieurs mois que Fourmaux participe à plusieurs manches WRC lors de la saison 2021, étant aligné sur les autres épreuves en WRC2, où il pilote une Ford Fiesta R5 ; il s'est notamment classé deuxième du Rallye Monte-Carlo dans cette catégorie en janvier dernier. Surtout, il n'a pas caché que la Fiesta WRC constituait "un autre monde" à bien des égards.

Précédemment, le Français de bientôt 26 ans s'est illustré en prenant la troisième place du WRC2 l'an passé, déjà avec M-Sport, et sa performance croate a mené Richard Millener, directeur de l'écurie britannique, à le comparer à un illustre septuple Champion du monde : "Il y a quatre ans, il n’avait même pas piloté de voiture de rallye, et maintenant il est avec les meilleurs, et sur certaines spéciales il a 'sur-performé', devançant des gars qu’ils regardaient en grandissant. […] Vous pouvez certainement voir une ressemblance avec Ogier dans la façon dont il se conduit."

"Découvrir la puissance et les performances de la Fiesta sur terre constituera un défi complètement différent. Il n'a aucune pression, mais nous sommes tous impatients de voir quelles seront ses performances", a ajouté Richard Millener.

"Teemu sera de nouveau aligné en WRC2 au Portugal, avant de reprendre le volant de la Fiesta WRC au Rallye d'Italie-Sardaigne, une épreuve sur laquelle il a toujours excellé", a ajouté le responsable. "Il y a obtenu la deuxième place en 2019, le meilleur résultat de sa carrière. Et qui peut oublier cette première spéciale l'année dernière, où il avait été 12 secondes plus rapide que quiconque !"

Lire aussi : Championnat - Ogier repasse en tête avant le retour de la terre

Calendrier 2021 du WRC

21-24 janvier Monte-Carlo 26-28 février Arctic Finland 22-25 avril Croatie 20-23 mai Portugal 3-6 juin Sardaigne 24-27 juin Safari Rally 15-18 juillet Estonie 13-15 août Belgique 9-12 septembre Acropole 30 septembre-3 octobre Finlande 14-17 octobre Catalogne 11-14 novembre Japon