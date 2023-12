Adrien Fourmaux de retour en WRC avec M-Sport en 2024 !

M-Sport souhaitait faire confiance à la jeunesse pour son line-up 2024, après le départ d'Ott Tänak vers Hyundai. C'est chose faite avec un duo de titulaires composé d'Adrien Fourmaux et de Grégoire Munster.

Fourmaux est vite apparu comme un candidat solide à l'une des Ford Puma de la structure britannique, notamment quand le Français a eu l'opportunité de participer au Rallye du Japon qui cloturait la saison 2023, en récompense d'une très bonne forme affichée en WRC2 et du titre en championnat britannique.

Après une saison 2022 difficile dans l'élite, Fourmaux et son copilote Alex Coria vont donc avoir l'occasion de retrouver le plus haut niveau des rallyes. "Je suis très heureux de retrouver le Rally1 pour 2024. L'obtention de ce volant était l'objectif principal de la saison 2023 et je suis ravi de revenir pour une saison complète au volant de la Puma l'année prochaine. Je suis reconnaissant envers M-Sport, Ford et Red Bull d'avoir eu confiance en moi pour m'offrir une année supplémentaire au plus haut niveau et me permettre de montrer ce dont je suis capable."

"J'ai apprécié de participer au développement de la Fiesta Rally2 en 2023, et je pense que cela m'aidera pour la saison à venir avec la voiture de Rally1. Ce sera une saison très intéressante pour tout le monde, surtout avec les nouvelles règles et le nouveau système de points. Nous avons un véritable plan pour travailler dur et obtenir les meilleurs résultats possibles, pour soutenir l'équipe et la ramener là où elle mérite d'être. Je suis également très fier d'être le seul pilote français à disputer une saison complète au plus haut niveau du WRC."

À ses côtés, l'on retrouvera donc Grégoire Munster, 24 ans, qui a fait ses débuts cette année en WRC, également avec M-Sport. Son copilote Louis Louka et lui ont disputé la saison de WRC2 à bord d'une Ford Fiesta avant d'occuper le baquet de la Puma Rally1 de Jourdan Serderidis lors des Rallyes du Chili et d'Europe centrale, où ils ont fait forte impression. "Piloter presque toute la saison en WRC2 en 2023 a été très positif, c'est la première fois que j'ai eu la chance de participer à presque toutes les épreuves du WRC et d'engranger du kilométrage", a déclaré Munster.

"Les deux sorties au volant de la Puma m'ont beaucoup aidé à me préparer pour le Rally1 en 2024. Travailler au sein de M-Sport a également été incroyablement utile, vous voyez l'équipe WRC2 et l'équipe Rally1 au sein de la même structure, c'est donc une bonne préparation pour le Rally1 pour vous familiariser et vous sentir à la maison."

"Je suis impatient de commencer au Monte-Carlo, et l'objectif pour 2024 sera d'abord d'obtenir de bons résultats et d'augmenter le rythme rallye après rallye, d'essayer de ne pas faire d'erreurs et d'acquérir toute l'expérience nécessaire. Nous roulerons contre des champions du monde, ce sera donc un grand défi, mais j'ai vraiment hâte d'y être."

Parmi les cibles de M-Sport lors de cette intersaison, figurait Andreas Mikkelsen, qui a toutefois fait le choix de rejoindre Hyundai à temps partiel. Emil Lindholm et Oliver Solberg ont également été évoqués, mais le second a déjà annoncé qu'il resterait en WRC2 avec Skoda. Pour Lindholm, le programme reste à dévoiler. Quant à Pierre-Louis Loubet, qui occupait l'autre baquet de titulaire 2023 aux côtés de Tänak et a connu une saison très difficile, il a été lié à un retour en Rally2 au volant d'une Toyota GR Yaris.

M-Sport présentera la Ford Puma Rally1 de 2024 à l'occasion du salon Autosport International, le 12 janvier.

Avec Tom Howard