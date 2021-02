Adrien Fourmaux promu en WRC pour le Rallye de Croatie

Adrien Fourmaux va s'attaquer à la catégorie reine du Championnat du monde des Rallyes lors du prochain Rallye de Croatie, au programme au mois d'avril. Il y sera engagé avec l'équipe M-Sport, qui lui confiera une Ford Fiesta WRC aux couleurs de Red Bull, avec qui un nouvel accord a été finalisé afin de soutenir le jeune pilote français dans sa progression.

M-Sport a déjà annoncé le mois dernier avoir sélectionné Fourmaux pour qu'il participe à plusieurs manches WRC en 2021, en complément d'une saison complète qu'il réalise en WRC2 avec l'équipe britannique. Son directeur, Richard Millener, assure que les récentes performances du Français, et notamment sa victoire au Rallye des îles Canaries au mois de novembre, démontrent qu'il est prêt à franchir cette nouvelle étape dans sa carrière.

Dans le même temps, un nouvel accord a été scellé avec Red Bull, ce qui va permettre de revoir les couleurs de la marque de boissons énergisantes sur les portières de la Fiesta, une première depuis 2018 et le départ de Sébastien Ogier pour d'autres horizons.

"Le travail visant à relancer ce partenariat avec Red Bull est mené depuis un certain temps en coulisses, et c'est fantastique de le voir se concrétiser à présent", se félicite Richard Millener. "Adrien et Renaud [Jamoul, son copilote] sont deux des personnes les plus impliquées avec lesquelles j'aie travaillé, et c'est formidable de voir à présent ce talent et ce travail acharné récompensés par le soutien de Red Bull, une marque véritablement emblématique du sport automobile, et aussi perspicace que Malcolm [Wilson] pour repérer le potentiel des pilotes."

"Ils ont clairement vu des performances à la Ogier chez Adrien, tout comme nous", poursuit Richard Millener. "C'est un pilote extrêmement intelligent, doté d'un grand potentiel, et nous sommes impatients d'assister à ses progrès et de contribuer à son développement durant ce qui sera une année très importante."

En attendant, Adrien Fourmaux disputera cette semaine l'Arctic Rally Finland, deuxième manche de la saison pour laquelle il est engagé en catégorie WRC2. Après sa deuxième place au Monte-Carlo, il va reprendre la lutte contre Andreas Mikkelsen, actuel leader. Lui-même ancien pilote M-Sport, Esapekka Lappi s'invite dans la bagarre alors qu'il fait son retour dans le championnat au volant d'une Volkswagen Polo R5.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de passer en WRC cette année et de suivre le chemin de mes héros en rallye", commente le pilote de 25 ans en faisant référence à Sébastien Ogier, premier à avoir marié les couleurs de Red Bull à la livrée M-Sport de la Fiesta durant ses saisons victorieuses de 2017 et 2018. "Cette saison est extrêmement importante pour moi, et le fait que M-Sport ne soit pas seul à me faire confiance, puisque désormais Red Bull me soutient également, est à la fois source d'humilité et de motivation", ajoute Adrien Fourmaux.

"Ma saison 2021 a bien commencé, avec une deuxième place en WRC2 au Rallye Monte-Carlo. Maintenant, l'objectif est de me battre pour un autre bon résultat à l'Arctic Rally Finland ce week-end, où je poursuis mon programme WRC2 avec le soutien de Red Bull et de M-Sport. Je suis aussi clairement tourné vers la préparation de mes débuts en WRC, qui se fera lors d'une toute nouvelle épreuve, le Rallye de Croatie. J'ai l'intention que ce soit la première étape d'une longue carrière au plus haut niveau du rallye mondial."