Après l'Acropole, M-Sport veut confirmer en Nouvelle-Zélande

Trois semaines après avoir impressionné en bouclant en tête la première étape du Rallye de l'Acropole, M-Sport va tenter de confirmer ses progrès ce week-end en Nouvelle-Zélande. L'équipe anglaise avait en effet remporté pas moins de six spéciales le vendredi en Grèce, par l'intermédiaire de ses deux pilotes français, Sébastien Loeb et Pierre-Louis Loubet.

En l'absence de ces deux derniers ce week-end, reproduire pareil schéma semble néanmoins compliqué même s'il est désormais certain que la Puma constitue une machine capable d'évoluer aux avant-postes partout et sur tous les types de surface. Le profil des spéciales néo-zélandaises sera cependant bien moins cassant que lors de la dernière manche, pour le plus grand bonheur de Craig Breen, qui piaffe d'impatience à l'idée de rouler aux antipodes.

"Je suis très enthousiaste à l'idée d'aller en Nouvelle-Zélande", se réjouit ainsi l'Irlandais. "J'ai lu beaucoup de choses au sujet de ce rallye, j'ai regardé beaucoup de vidéos et j'ai entendu beaucoup d'histoires, mais je n'y suis jamais allé. Ce sera ma première fois en Nouvelle-Zélande pour participer au rallye, et ce devrait être une belle aventure sur des routes magnifiques."

Cinquième au Rallye de l'Acropole, Breen s'est relancé après une passe difficile et est parvenu à renouer avec le top 5 pour la première fois depuis le Rallye de Sardaigne (où il avait terminé deuxième). De par sa position reculée au championnat, le pilote M-Sport sera le sixième à s'élancer dans l'ordre des départs vendredi, ce qui devrait lui permettre de bénéficier de routes déjà balayées devant lui.

Un avantage, d'autant plus qu'avec 158 km de parcours chronométré sur les 279 que comprend l'épreuve, la première étape revêtira une importance capitale. "Je me sens très chanceux d'aller là-bas", reprend Breen. "Il [l'itinéraire] devrait nous convenir. Nous disposons d'une bonne position dans l'ordre des départs le vendredi, donc nous allons essayer d'en faire le meilleur usage. La Grèce a été une bonne épreuve sous certains aspects, notre rythme y a été bon, et j'aimerais donc essayer de progresser vers le podium."

Breen vise le podium après avoir mis fin à une série de trois abandons consécutifs lors du Rallye de l'Acropole.

M-Sport en effectif réduit

Un optimisme partagé par le manager de l'équipe, Richard Millener, qui espère bien voir ses troupes confirmer ses bonnes dispositions affichées en Grèce. Pour autant, M-Sport a réduit la voilure pour la Nouvelle-Zélande, avec seulement trois représentants (le troisième étant le pilote privé Lorenzo Bertelli) contre cinq lors de la dernière manche.

"C'est une bonne chose de revenir en Nouvelle-Zélande après dix années d'absence", s'exclame Millener. "Tout ce que les gens peuvent dire pour le moment, c'est à quel point ils sont impatients de participer à cette manche […] ! Le niveau de performance de la Puma a une nouvelle fois été souligné en Grèce, mais il est difficile de dire quel sera notre vrai rythme en Nouvelle-Zélande étant donné la nature unique du rallye. Je suis confiant dans le fait que nous puissions nous battre pour le podium cependant, étant donné que nous avons démontré être compétitifs sur terre, que les routes soient accidentées ou non."