Breen : "Facile de terminer dans un cercle vicieux"

Recruté par M-Sport pour endosser le rôle de fer de lance de l'équipe en 2022, le moins qu'on puisse dire est que Craig Breen aura vécu une année délicate. Le Rallye de Nouvelle-Zélande a en ce sens suivi un scénario trop familier pour l'Irlandais cette saison, marqué par un énième abandon, le quatrième lors des cinq dernières manches disputées.

Breen avait pourtant débuté idéalement l'épreuve, puisqu'il pointait à la deuxième place au général au moment de sa sortie de route dans l'ES5, qui a eu lieu au même endroit que Colin McRae deux décennies plus tôt. Survenue à faible vitesse, il aurait très bien pu ne pas chuter en contrebas de la route, mais le sort en a finalement décidé autrement.

"Il semble que nous payions le prix fort de nos erreurs alors que les autres parviennent à s'en tirer à bon compte", a ainsi regretté Breen lors d'un entretien accordé à DirtFish.com. "Franchement, quand j'ai appuyé sur les freins, au début je ne pensais pas être en retard. Mais après cinq ou dix mètres parcourus j'ai compris que je n'allais jamais m'arrêter à temps. À partir de là je n'étais guère plus qu'un passager [dans la voiture]."

La malchance a déjà frappé Breen à plusieurs reprises cette saison. Comme lors de son accident au Rallye d'Estonie, qui aurait pu s'avérer tout à fait banal si sa Ford Puma n'avait pas croisé les restes de la base d'un poteau téléphonique, dissimulé dans les hautes herbes bordant la route. "J'ai essayé plusieurs approches différentes pour me remettre dans le droit chemin", reprend Breen, conscient de la mauvaise passe dans laquelle il est engagé depuis le milieu de saison. "Mais suis arrivé à la conclusion qu'à présent, ce qu'il nous faut, c'est surtout de la réussite. C'est tout ce qui nous manque jusqu'ici."

La première partie de saison de l'Irlandais avait pourtant été de bonne facture, avec un premier podium dès la manche inaugurale au Monte-Carlo, puis un autre en Sardaigne. Mais le fait est que sa seconde partie de saison a été marquée par les abandons à répétition, qui sont venus compromettre sa position au championnat.

Breen a été victime de quatre abandons lors des cinq derniers rallyes disputés.

Encore sous la barre des 100 points

Ainsi, s'il reste certes le pilote M-Sport le mieux classé, Breen se retrouve totalement distancé par rapport aux pilotes de pointe de Toyota et Hyundai. Il est en effet le premier concurrent à être encore bloqué sous la barre des 100 points marqués cette saison, et a même été un temps menacé par Esapekka Lappi, pourtant engagé dans un programme partiel.

"Le sport est parfois très cruel. Vous savez, vous pouvez facilement terminer dans un cercle vicieux. Je fais de mon mieux, et j'essaie d'obtenir des résultats", a-t-il assuré auprès du site officiel du WRC. "Je sais ce que je veux. J'ai mes objectifs et l'équipe a les siens. Je veux me battre au sommet, je ne veux pas me retrouver en retrait. Mais malheureusement, on dirait qu'on roule sur une peau de banane à chaque fois [qu'on est en position de faire un résultat]."

Breen dispose à présent de deux rallyes pour inverser la tendance cette saison et tenter de regagner un minimum de confiance avant d'aborder la seconde année de son contrat en 2023. Une remobilisation nécessaire alors que des pilotes comme Pierre-Louis Loubet, brillant lors de ses dernières sorties, ou bien encore Ott Tänak, pressenti chez M-Sport, pourraient bien lui voler la vedette au sein de la structure anglaise.