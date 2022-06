Breen : "C'était important de décrocher un podium comme celui-là"

Après trois dernières manches difficiles, où il s'était notamment lui-même avoué "un peu perdu" en Croatie puis au Portugal, Craig Breen a réussi à trouver la martingale pour faire fonctionner au mieux sa Ford Puma Rally1 ce week-end en Sardaigne.

Reconnaissant avoir recherché durant cette période "quelque chose qui n'en valait pas la peine", c'est finalement un Breen beaucoup plus détendu qui est revenu sur sa performance en Sardaigne, où il a décroché son deuxième podium de la saison après celui du Monte-Carlo.

L'Irlandais a en effet terminé en deuxième position du rallye probablement le plus difficile disputé jusqu'ici cette saison, avec des températures ambiantes avoisinant les 35°C, égalant ainsi son meilleur résultat obtenu en WRC.

Le pilote M-Sport a constamment évolué aux avant-postes ce week-end, pointant à la quatrième place à l'issue de la première étape avant de prendre le dessus sur son coéquipier Pierre-Louis Loubet le jour suivant, et de grimper même à la deuxième place du rallye suite à l'abandon d'Esapekka Lappi.

Dès lors, il a surtout été question pour Breen de contenir le retour de Dani Sordo, qui avait déjà joué un mauvais coup deux semaines plus tôt au Portugal en privant sur le fil Takamoto Katsuta du podium lors de la Power Stage. Mais cette fois-ci l'Espagnol n'est pas parvenu à ses fins, handicapé par un mauvais choix de gommes le samedi après-midi et par une coupure moteur qui lui a fait perdre de précieuses secondes.

Bonne opération au championnat

Et c'est finalement avec 1'33 d'avance que Breen s'est emparé de la deuxième place, lui-même distancé à plus d'une minute du vainqueur, Ott Tänak. Un résultat qui permet à l'Irlandais de remonter de la sixième à la quatrième place au championnat, certes à 68 points du leader Kalle Rovanperä.

"Je me sens bien, mais je suis fatigué", a confessé Breen à l'arrivée. "Ce fut un long week-end, mais à présent je me sens plus tranquille. Je me sens tout simplement mieux dans ma peau. Je me sens mieux dans mon pilotage. J'ai pris plus de plaisir et j'aurais tendance à dire que j'ai été un peu perdu lors des derniers rallyes, étant donné que j'étais à la recherche de quelque chose qui n'en valait pas la peine."

"J'ai juste essayé de laisser la voiture faire le boulot, et j'ai davantage profité du week-end, ce qui m'a permis d'afficher une meilleure vitesse. J'ai été très content du rythme imprimé par la voiture, et pour tout dire c'était la première fois que je me suis senti autant en confiance sur ce type de routes. Aussi je pense que notre rythme a été vraiment bon. Bien sûr, je pense qu'il y avait encore de la marge pour que j'aille encore plus vite, mais c'était important de décrocher un podium comme celui-là, et se remettre ainsi dans le droit chemin."

En renouant avec le podium en Sardaigne, Breen se relance au championnat, désormais en quatrième position

Breen fait partie des deux pilotes M-Sport à figurer dans le top 5 du Rallye de Sardaigne, le Français Pierre-Louis Loubet ayant terminé pour sa part au quatrième rang et obtenu ainsi son meilleur résultat dans la discipline.

Le Corse évoluait même en troisième position à l'issue de la première étape, avant qu'une crevaison samedi matin ne compromette ses chances de figurer sur le podium. Reste qu'il s'agit-là d'un véritable pas en avant pour ce dernier, qui ne participait qu'à son troisième rallye de la saison en Italie.