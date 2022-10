Breen souhaite "repousser la malchance" qui le poursuit

Le Rallye de l'Acropole et sa première étape dominée par Sébastien Loeb et Pierre-Louis Loubet avaient fait naître de légitimes espoirs du côté de chez M-Sport. Mais force est de constater que la structure anglaise est rapidement retombée dans ses travers dès la manche suivante en Nouvelle-Zélande. Là, Craig Breen et Gus Greensmith ont été tous les deux contraints à l'abandon à la suite d'une sortie de route, et n'ont par conséquent pas pu rapporter les gros points escomptés par l'équipe. C'est un fait : la Puma Rally1 ne semble pouvoir être convenablement exploitée que par les pilotes français cette saison.

Recruté pour être le fer de lance de l'équipe cette année, Craig Breen espère tout de même terminer sa campagne 2022 de la même manière qu'elle avait commencé au Rallye Monte-Carlo : de façon positive (l'Irlandais avait signé un podium lors de la manche inaugurale). "La Catalogne devrait être sympa, c'est une manche à laquelle je n'ai pas participé depuis quelques années, la dernière fois c'était en 2018", rappelle l'intéressé. "C'est une manche que j'apprécie, et c'est ce qui se rapproche le plus d'un circuit avec un asphalte bien lisse."

Alors que le Rallye de Catalogne constitue l'avant-dernière épreuve de la saison, la collaboration entre Breen et son copilote, Paul Nagle, s'arrêtera quant à elle dès la fin du week-end, son compatriote tirant sa révérence. La fin d'une carrière longue de 20 ans de bons et loyaux services dans la discipline.

Le Rallye de Catalogne marquera la dernière collaboration entre Breen et Nagle.

Offrir une belle sortie à Nagle

Il n'en fallait pas plus pour regonfler le moral des troupes chez M-Sport et trouver une source de motivation pour cette 12e manche de la saison. "Il s'agit de la dernière manche en WRC de Paul Nagle, donc nous allons tout mettre en œuvre pour nous assurer qu'il quitte la discipline en beauté, ce afin de le remercier de tout le travail que lui et Craig ont abattu depuis qu'ils ont rejoint l'équipe", assure ainsi le manager de l'équipe, Richard Millener.

Après une saison très compliquée, l'objectif pour M-Sport sera également de conclure le présent exercice sur une bonne impression, en se montrant compétitif sur les deux derniers rallyes qui se déroulent sur asphalte. "Alors que nous nous approchons de la fin de la saison, l'objectif est de récolter de bons résultats avec la Puma et de finir l'année sur une bonne note", reprend Millener. "L'Espagne est la dernière manche à se dérouler en Europe, donc nous nous attendons à voir beaucoup de fans là-bas."

Le shakedown du Rallye de Catalogne est prévu ce jeudi, avant l'ouverture des hostilités à proprement parler le lendemain par une première étape composée de huit spéciales, représentant un total de 118,92 km de parcours chronométré.