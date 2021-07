Breen plutôt que Sordo chez Hyundai au Rallye d'Ypres

Hyundai Motorsport a confirmé la présence de Craig Breen sur le Rallye d'Ypres le mois prochain. Le pilote irlandais sera au volant de la troisième Hyundai le week-end du 13 au 15 août, où il remplacera Dani Sordo, qui a participé aux trois dernières épreuves sur terre.

Comme déjà annoncé auparavant, Craig Breen sera de retour en WRC avec Hyundai dès la prochaine manche en Estonie, qui marquera sa première apparition depuis le Rallye de Croatie en avril, où il avait terminé huitième avec son copilote Paul Nagle.

Le pilote de 31 ans a également roulé pour la marque sud-coréenne en février sur l'Arctic Rally Finland, où il avait pris la quatrième place d'une manche remportée par son coéquipier Ott Tänak.

Les routes asphaltées du Rallye d'Ypres rappelleront d'excellents souvenirs à Craig Breen, qui est tout simplement le tenant du titre puisqu'il s'y était imposé en 2019, quand elle n'appartenait pas au calendrier WRC. Il aurait déjà dû participer à l'épreuve belge l'an dernier mais celle-ci avait été annulée en raison de la crise sanitaire.

"J'ai évidemment hâte d'être à Ypres", confie Craig Breen. "Nous étions très proches de faire ce rallye l'an dernier, mais il a été annulé au dernier moment, après nos essais et toute la préparation, donc c'était une déception."

"Cette fois, je suis impatient de faire ce rallye à un moment plus proche de sa date traditionnelle dans l'été, avec espérons-le des routes un peu plus sèches. Ce rallye est beaucoup plus agréable quand la météo est bonne donc j'ai très envie d'y être. J'espère que nous pourrons afficher un peu plus de rythme que ce que nous avions montré la dernière fois sur asphalte, en Croatie."

Craig Breen participera à une journée d'essais avant le rallye et espère mettre à profit son expérience et sa réussite passées à Ypres.

"J'aurai une nouvelle journée d'essais avant le Rallye d'Ypres, en espérant que nous pourrons découvrir davantage de choses", précise-t-il. "Je pense que c'est un rallye sur lequel nous pouvons signer un bon résultat. Nous avons gagné la dernière fois qu'il a été organisé en 2019. C'est un rallye où j'ai une bonne expérience et de bons souvenirs, alors j'ai hâte d'en connaître plus encore."