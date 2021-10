Calendrier WRC 2022 : 13 rallyes pour accueillir l'hybride

La saison 2022 sera historique à plus d'un titre pour le Championnat du monde des Rallyes. Elle marquera tout d'abord les grands débuts de la nouvelle réglementation Rally1 et du passage à l'hybride, ainsi que les 50 ans de la création du WRC.

Après une saison 2020 décimée par la pandémie du COVID-19, la FIA a tiré les leçons de ce naufrage pour maintenir un calendrier 2021 intact, en terme du nombre de manches. Pour ce faire, l'instance fédérale a mis en place des règles strictes en début d'année, comme le huis-clos ou encore d'autres contraintes sanitaires, et s'est adaptée face aux nouvelles vagues de la pandémie en trouvant à chaque fois un remplaçant à une épreuve annulée, l'Arctic Rally pour la Suède, l'Acropole pour le Chili, etc...

Afin de continuer sur la même voie, la FIA s'est toutefois laissée une marge de manœuvre en dévoilant un calendrier encore provisoire avec dix manches aux dates validées, une épreuve encore à définir au mois d'août et deux rallyes en attente de l'accord avec WRC Promoter.

Confirmés depuis début juillet, le Monte-Carlo et la Suède ouvriront comme à l'accoutumée la saison en plein cœur de l'hiver avant une pause de deux mois. Dans l'attente d'une décision du WRC Promoter, la Croatie pourrait finalement être présente pour la seconde année consécutive tout comme la Nouvelle-Zélande, toujours en attente de son retour dans l'élite depuis 2012. Au delà de ces incertitudes, le calendrier retrouvera ensuite le Portugal, la Sardaigne, le Kenya, l'Estonie, la Finlande et la Grèce pour une belle série de rallyes disputés sur terre. La saison se terminera sur l'asphalte en Espagne et fera une nouvelle tentative du côté du Japon annulé ces deux dernières années.

Calendrier WRC 2022

Date Pays 20-23 janvier Monte-Carlo 24-27 février Suède 21-24 avril Croatie* 19-22 mai Portugal 2-5 juin Sardaigne 23-26 juin Safari Rally 14-17 juillet Estonie 4-7 août Finlande 18-21 août À confirmer 8-11 septembre Grèce 29 sept.-2 oct. Nouvelle Zélande* 20-23 octobre Catalogne 10-13 novembre Japon

*en attente de l'accord du WRC Promoter