Championnat - Les Dieux étaient dans le camp d'Ogier

Sébastien Ogier a conforté son avance au championnat grâce à son sixième podium de la saison, acquis ce week-end sur le "Rallye des Dieux". Grâce aux ennuis combinés de ses deux plus proches adversaires, Elfyn Evans et Thierry Neuville, le Gapençais est désormais proche d'un huitième titre mondial avec 44 points d'avance. Un sacre qu'il pourrait d'ailleurs mathématiquement fêter dès la Finlande, malgré l'ajout de Monza (en remplacement du Japon) officialisé ce dimanche.

Derrière les deux grands perdants du week-end grec, Kalle Rovanperä s'est idéalement replacé dans la course pour le titre honorifique de vice-Champion du monde. Vainqueur en Grèce, le Finlandais est revenu dans les échappements du Gallois et du Belge, crédités respectivement de sept et un point d'avance.

Chez les constructeurs, Toyota Gazoo Racing s'est redonné un peu d'air face à son rival Hyundai en glanant son septième succès de la saison.

Championnat pilotes