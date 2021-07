Championnat - Ogier court après le titre, Toyota contrôle

Sébastien Ogier n'a pas brillé en Estonie mais il a tout de même signé une bonne opération au championnat. Arrivé à Tartu avec 34 longueurs d'avance sur son coéquipier Elfyn Evans, il en repart finalement avec 38 en sa faveur.

Après son abandon au Kenya, Thierry Neuville a quant à lui retrouvé le chemin du podium en décrochant sa cinquième troisième position de la saison. Le Belge revient dans le sillage du Gallois avec 15 unités de retard. Avec 26 points inscrits en Estonie, Kalle Rovanperä se replace dans la course aux accessits en scorant plus que sur les quatre derniers rallyes disputés. Le Finlandais déloge même Ott Tänak de la quatrième place. Avec moitié moins de points qu'Ogier, l'Estonien a presque fait une croix sur le titre en échouant à domicile.

Chez les constructeurs, Toyota et Hyundai se partagent le même nombre de points en Estonie à la suite des bonifications de la Power Stage. Avec toutefois six victoires contre une à son rival et 59 unités d'avance, l'équipe japonaise peut voir venir à cinq rallyes de la fin de saison.

Championnat pilotes