Championnat - Ogier et Toyota rugissent encore plus fort

Après un vendredi bien mal embarqué, Sébastien Ogier et l'équipe Toyota Gazoo Racing ont pu laisser éclater leur joie en décrochant une victoire quasiment inespérée au Safari Rally Kenya.

Dominateur au championnat comme il ne l'avait plus été en WRC depuis l'ère Volkswagen, le Gapençais a réalisé une opération parfaite au Kenya. Vainqueur de son quatrième rallye de l'année, tout en bénéficiant des déconvenues de ses plus proches poursuivants Elfyn Evans et Thierry Neuville, le septuple Champion du monde possède désormais 34 longueurs d'avance sur le Gallois, soit plus d'un rallye d'avance au moment de franchir le cap de la mi-saison.

Malchanceux au Kenya après son cruel abandon dans les derniers kilomètres, le Belge reste sur le podium provisoire mais accuse 46 points de retard de son côté.

Chez les constructeurs, l'addition commence à être très salée pour Hyundai Motorsport qui ne concrétise toujours pas ses dominations depuis trois rallyes. Face à Toyota qui enchaine un quatrième doublé et une cinquième victoire en 2021, la marque coréenne fait pâle figure face à son rival japonais.

Championnat pilotes