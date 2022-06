Championnat - Rovanperä consolide son avance, Tänak passe 3e

Si Kalle Rovanperä a impressionné tout son monde en ce début de saison avec sa pointe de vitesse, qui lui a permis d'enlever la victoire en Suède, en Croatie ainsi qu'au Portugal, le Finlandais a démontré ce week-end qu'il disposait aussi d'une autre corde à son arc : la régularité.

Cette fois-ci, le pilote Toyota a bel et bien souffert de sa position d'ouvreur le vendredi, qui l'a d'emblée exclu de la lutte pour la première place, mais il a réussi à éviter les embûches pour rejoindre l'arrivée en cinquième position.

Miracle pour Neuville, toujours 2e devant Tänak

De quoi gonfler son avance de 46 à 55 unités sur Thierry Neuville, toujours deuxième du championnat ce dimanche, mais qui n'a eu que les cinq points tirés de son scratch sur la Power Stage comme seul pain blanc en Sardaigne (Rovanperä a été son dauphin sur cette ultime spéciale).

C'est d'ailleurs uniquement ce meilleur temps qui permet au Belge de rester devant le vainqueur de l'épreuve, Ott Tänak, qui sans cela aurait très bien pu bondir de la quatrième à la deuxième place. Mais il faudra encore pour ce faire grappiller trois points sur son adversaire pour l'Estonien, qui a maîtrisé son sujet en Italie et lancé enfin sa saison en retrouvant le chemin de la victoire, qu'il avait perdu depuis le Rallye de Finlande 2021, voilà 15 mois !

Grâce à sa victoire, Tänak recolle à seulement trois points de Neuville au championnat

Il faut également signaler la belle remontée de Craig Breen, qui grâce à son podium grimpe de la sixième à la quatrième place, alors que Takamoto Katsuta, surprenant troisième du championnat après le Portugal, fait le chemin inverse et se retrouve à présent cinquième.

En raison de ses deux abandons ce week-end, Elfyn Evans descend également d'un rang, talonné par Dani Sordo, qui continue de tailler la route dans la hiérarchie. En effet, l'Espagnol a signé un deuxième podium en autant de rallyes disputés cette saison, et après avoir fait d'emblée son entrée dans le top 10 lors de la manche précédente, le voici à présent en septième position.

Gus Greensmith ne peut pas en dire autant, l'Anglais qui n'a pu faire mieux que septième en Sardaigne et chute à la neuvième place, cerné par les Français Sébastien Loeb (huitième) et Sébastien Ogier (dixième).

Loubet plus très loin du top 10

À noter également la superbe performance de Pierre-Louis Loubet sur cette cinquième manche, le Français qui remonte à la 11e position au classement après avoir décroché son meilleur résultat jusqu'ici en WRC, avec une quatrième place.

Du côté des constructeurs peu de changements sont à relever, si ce n'est la réduction sensible de l'écart entre Toyota et Hyundai, qui passe de 59 à 39 points. Il faut dire qu'avec Tänak premier et Sordo troisième en Sardaigne, la marque coréenne a placé deux de ses voitures sur le podium, sans compter une nouvelle fois sur les points issus de la victoire de Neuville sur la Power Stage.

Enfin en WRC2, Nikolay Gryazin a également renoué avec une victoire qui se refusait à lui depuis trois ans (comme quoi on trouve toujours plus mal loti que soi, même Tänak !). Le Russe a profité des abandons de Yohan Rossel et d'Andreas Mikkelsen pour s'imposer, et occupe maintenant la deuxième place du championnat, à 11 unités du leader français.

Championnat pilotes

Pos. Pilote Points 1 Kalle Rovanperä 120 17 /4 29 /1 30 /1 30 /1 14 /5 - - - - - - - - 2 Thierry Neuville 65 11 /6 21 /2 15 /3 13 /5 5 /41 - - - - - - - - 3 Ott Tänak 62 - 5/ 16 22 /2 10/ 6 25 /1 - - - - - - - - 4 Craig Breen 52 15 /3 1 /36 14 /4 4/ 8 18 /2 - - - - - - - - 5 Takamoto Katsuta 47 4 /8 14 /4 8/ 6 12/ 4 9 /6 - - - - - - - - 6 Elfyn Evans 39 4 /8 - 13 /4 19/ 2 3 /40 - - - - - - - - 7 Dani Sordo 34 - - - 19/ 3 15 /3 - - - - - - - - 8 Sébastien Loeb 27 27 /1 - - - - - - - - - - - - 9 Gus Greensmith 26 10 /5 10 /5 - - 6 /7 - - - - - - - - 10 Sébastien Ogier 19 19 /2 - - - - - - - - - - - -

Championnat constructeurs / équipes

Pos. Équipes Points 1 Toyota 200 39 44 43 49 25 - - - - - - - - 2 Hyundai 161 13 34 37 32 45 - - - - - - - - 3 M-Sport Ford 120 42 17 21 14 26 - - - - - - - - 4 Toyota NG 53 8 14 8 12 11 - - - - - - - -