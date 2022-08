Championnat - Rovanperä voit revenir Tänak au loin, Evans nouveau 3e

Kalle Rovanperä est après tout un humain comme les autres. On était en droit d'avoir des doutes après sa première partie de saison quasi sans-faute, qui l'a vu s'imposer lors de cinq des six premières manches disputées. Mais un grain de sable semble gripper sa mécanique depuis le Rallye de Finlande, couru il y a deux semaines.

Alors qu'on attendait le pilote Toyota au sommet de sa forme devant son public, celui-ci s'était finalement incliné face à Ott Tänak, et ce à la régulière. Mais si la perte de points avait été minime sur son adversaire estonien lors de son épreuve à domicile, cette fois ce sont pas moins de 22 unités qui ont été vendangées. La faute à un abandon, son premier depuis octobre 2021 et le Rallye de Finlande, dès l'ES2 du Rallye d'Ypres.

Certes, son meilleur temps dans la Power Stage permet tout de même à Rovanperä de limiter un tant soit peu les dégâts, mais reste que son avance sur Tänak vient de passer de 94 à 72 points. Un matelas qui reste cependant confortable, mais qui implique déjà que le leader du championnat peut tirer un trait sur un possible titre lors du Rallye de l'Acropole en septembre. Un élément qui change la donne, et qui peut introduire le doute dans l'esprit du jeune homme de bientôt 22 ans, et au contraire regonfler le moral de Tänak.

Evans a décroché quatre podiums lors des six dernières manches disputées. Une belle constance qui lui vaut d'être à présent 3e au championnat.

Evans récolte les fruits de sa régularité

Derrière les deux hommes, Elfyn Evans grimpe à la troisième place du classement, détrônant du podium Thierry Neuville, une nouvelle fois bien malheureux alors qu'il comptait bien faire à l'occasion de son rallye national. Le Belge, qui était en lice pour la victoire jusqu'à sa sortie de route survenue hier en fin d'après-midi, doit au final se contenter de trois points acquis dans la Power Stage, et voit donc passer le Gallois devant lui.

Une belle récompense pour ce dernier, très régulier et auteur de quatre podiums (à chaque fois une deuxième place) lors des six dernières manches disputées. Nul doute que l'objectif d'Evans sera de bientôt franchir ce dernier cap qui le sépare de la victoire, dont il n'a plus eu l'occasion de savourer le goût depuis le Rallye de Finlande 2021.

On retrouve ensuite au cinquième rang Takamoto Katsuta : le Japonais a fait preuve de témérité en Belgique pour terminer dans le top 5, après deux premières journées marquées par de multiples problèmes techniques, au niveau de sa boîte de vitesses puis du système hybride de sa GR Yaris. Son résultat du jour lui permet néanmoins de revenir à 14 points seulement de Neuville, et à l'inverse de prendre ses distances avec Craig Breen.

L'Irlandais a de nouveau été contraint de renoncer ce week-end, accusant son troisième abandon de suite après ceux survenus en Estonie puis en Finlande. Une mauvaise dynamique dont les effets commencent à sérieusement se faire sentir au championnat, le pilote M-Sport voyant revenir sur lui à grandes enjambées Esapekka Lappi, signataire pour sa part de son deuxième podium d'affilée en Flandre Occidentale. Seules sept unités séparent à présent les deux hommes, alors que le top 10 est toujours complété par Sébastien Loeb, Dani Sordo et Sébastien ogier.

Championnat pilotes

Championnat constructeurs / équipes

Pos. Équipes Points 1 Toyota Racing 381 39 44 43 49 25 46 52 41 42 - - - - 2 Hyundai Motorsport 293 13 34 37 32 45 23 27 40 42 - - - - 3 M-Sport Ford 188 42 17 21 14 26 23 14 17 14 - - - - 4 Toyota Gazoo Racing WRT NG 100 8 14 8 12 11 15 12 9 20 - - - -