Championnat - Tänak passe deuxième, Rovanperä accroît son avance

Ott Tänak a déjoué tous les pronostics au Rallye de Finlande en s'imposant sur les terres de son rival Kalle Rovanperä, pourtant grand favori en amont de l'épreuve. L'Estonien, dont c'est la troisième victoire sur l'épreuve nordique après ses précédents succès en 2018 et 2019, alors qu'il évoluait encore à l'époque pour le compte de Toyota, commet ainsi un crime de lèse-majesté d'autant plus que l'équipe nippone est basée à quelques kilomètres seulement de Jyväskylä.

Mais qu'à cela ne tienne, le pensionnaire de Hyundai grimpe de la quatrième à la deuxième place du championnat suite à son deuxième triomphe de la saison après celui obtenu en Sardaigne au mois de juin. Il devance désormais son coéquipier Thierry Neuville d'un petit point, tout en étant tenu à très bonne distance par Rovanperä.

Car le leader du championnat a en effet de nouveau poussé son avantage ce week-end sur ses terres, quand bien même il s'est incliné face à Tänak. Son avance sur son plus proche poursuivant est ainsi passée de 83 à 94 unités. Il faudra donc à présent plus de trois rallyes pour espérer le priver d'un premier sacre cette saison. Autant dire qu'avec cinq épreuves restant à parcourir, le Finlandais peut aborder la dernière ligne droite du championnat avec sérénité.

Quatrième du rallye, Elfyn Evans occupe la même position au classement, à dix points tout juste de l'Estonien. Il devance ainsi un autre pilote Toyota, Takamoto Katsuta, de seulement 13 points. Craig Breen reste quant à lui au sixième rang. Malgré son abandon hier, l'Irlandais est en effet parvenu à sauver les quatre points de la deuxième place dans la Power Stage, ce qui lui permet de minimiser les dégâts au classement.

Rovanperä n'a certes pas remporté son rallye à domicile, mais il affiche à présent 93 points d'avance au championnat.

Quatre place de gagnées pour Lappi

On retrouve ensuite Esapekka Lappi en septième position. Le Finlandais a obtenu à domicile son deuxième podium de la saison et gagne ainsi quatre places pour se retrouver devant Sébastien Loeb et Sébastien Ogier, les deux Français étant séparés par Dani Sordo. Gus Greensmith sort pour sa part du top 10 et se retrouve 11e, devant Andreas Mikkelsen qui occupe toujours la tête du classement en WRC2 devant Yohan Rossel.

Guère de changement enfin du côté du championnat des constructeurs, avec Toyota qui tient toujours bon la barre en haut de la hiérarchie avec 88 points d'avance sur Hyundai. La marque sud-coréenne creuse en revanche l'écart sur M-Sport, avec désormais 77 points de marge contre 57 avant l'épreuve nordique.

Direction à présent la Belgique pour la prochaine manche, le Rallye d'Ypres, qui constitue la neuvième épreuve du championnat et se tiendra du 18 au 21 août prochains.

Championnat pilotes

Championnat constructeurs / équipes

Pos. Équipes Points 1 Toyota Racing 339 39 44 43 49 25 46 52 41 - - - - - 2 Hyundai Motorsport 251 13 34 37 32 45 23 27 40 - - - - - 3 M-Sport Ford 174 42 17 21 14 26 23 14 17 - - - - - 4 Toyota Gazoo Racing WRT NG 89 8 14 8 12 11 15 12 9 - - - - -